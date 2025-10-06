Controversă în LaLiga, cu Andrei Rațiu în prim-plan: "E neclar, dar trebuie să credem pe cuvânt"

După șase etape consecutive fără victorie în campionat, Rayo Vallecano a dat lovitura în Țara Bascilor, pe Reale Arena. Unicul gol al meciului a fost marcat de fundașul uruguayan Pacha, în minutul 84, după un assist al lui Andrei Rațiu.

Controversă după assist-ul lui Andrei Rațiu din Real Sociedad - Rayo Vallecano



Golul celor de la Rayo a fost precedat de o controversă. Real Sociedad a reclamat că o minge preluată de Andrei Rațiu în marginea terenului a ieșit în aut, însă centralul José Luis Guzmán Mansilla a lăsat jocul să continue. Fundașul dreapta român a avansat în flanc și a pasat decisiv pentru Pacha, care a marcat pentru 1-0.



După aproximativ două minute de consultări cu arbitrii din camera VAR, centralul a validat golul, spre nemulțumirea celor de la Real Sociedad. Nici măcar un stop-cadru al televiziunii spaniole nu a fost edificator.



"Mingea trebuie să iasă complet pentru a se dicta aut, dar imaginea oferită de televiziune nu este complet clară, mai ales că Rațiu nici nu apucase să atingă mingea la momentul respectiv. E neclar, dar trebuie să credem pe cuvânt", a scris Marca, despre faza cu Rațiu în prim-plan.

