Controversă în LaLiga, cu Andrei Rațiu în prim-plan: "E neclar, dar trebuie să credem pe cuvânt"

Controversă în LaLiga, cu Andrei Rațiu în prim-plan: E neclar, dar trebuie să credem pe cuvânt
Andrei Rațiu (27 de ani) a avut un rol decisiv la Rayo Vallecano în victoria de pe terenul lui Real Sociedad, scor 1-0, în etapa a opta din LaLiga.

Rayo VallecanoReal SociedadAndrei Ratiu
După șase etape consecutive fără victorie în campionat, Rayo Vallecano a dat lovitura în Țara Bascilor, pe Reale Arena. Unicul gol al meciului a fost marcat de fundașul uruguayan Pacha, în minutul 84, după un assist al lui Andrei Rațiu.

Controversă după assist-ul lui Andrei Rațiu din Real Sociedad - Rayo Vallecano

Golul celor de la Rayo a fost precedat de o controversă. Real Sociedad a reclamat că o minge preluată de Andrei Rațiu în marginea terenului a ieșit în aut, însă centralul José Luis Guzmán Mansilla a lăsat jocul să continue. Fundașul dreapta român a avansat în flanc și a pasat decisiv pentru Pacha, care a marcat pentru 1-0.

După aproximativ două minute de consultări cu arbitrii din camera VAR, centralul a validat golul, spre nemulțumirea celor de la Real Sociedad. Nici măcar un stop-cadru al televiziunii spaniole nu a fost edificator.

"Mingea trebuie să iasă complet pentru a se dicta aut, dar imaginea oferită de televiziune nu este complet clară, mai ales că Rațiu nici nu apucase să atingă mingea la momentul respectiv. E neclar, dar trebuie să credem pe cuvânt", a scris Marca, despre faza cu Rațiu în prim-plan.

Astfel, Andrei Rațiu și-a trecut în cont primul assist din acest sezon. Fundașul dreapta a fost titular în toate cele 8 partide din LaLiga, însă în Conference League, contra celor de la Shkendija (0-2), a rămas pe bancă.

Înaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale, Rayo Vallecano ocupă locul 14 în LaLiga, cu 8 puncte în 8 etape.

