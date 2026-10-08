10.000.000 de euro este noua cotă de piață a lui Ionuț Radu, portarul echipei naționale (11 selecții), potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Ionuț Radu, în creștere pe Transfermarkt

Valoarea lui Radu a crescut cu un milion de euro față de precedenta actualizare din iunie 2026.

Evoluțiile lui Ionuț Radu de la Celta Vigo au fost factorul decisiv în decizia luată de specialiștii de la portalul menționat anterior.

Internaționalul român a fost integralist în toate cele șapte meciuri disputate de Celta Vigo în sezonul curent din La Liga. A încasat șase goluri și a menținut poarta intactă de trei ori.

Evoluții în contrast la club cu cele de la națională

Ionuț Radu a jucat și în partida Omonia Nicosia - Celta Vigo 1-0 din grupa unică a Europa League.

Evoluțiile lui Radu de la echipa de club din sezonul curent nu se reflectă și la națională.

Gică Hagi l-a înlocuit cu Otto Hindrich în eșecurile cu Polonia (0-6) și Suedia (0-1), după ce s-a bazat pe serviciile sale cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4).

Ionuț Radu a atins cea mai mare cotă de piață când îmbrăca tricoul lui Genoa. Transfermarkt îl evalua în iunie 2019 la 15 milioane de euro.