“Felicitări pentru certificare şi pentru ceea ce faceţi. Vă asigurăm că parteneriatul nostru trebuie să continue. Din punctul nostru de vedere, există toată disponibilitatea de a fi alături de dumneavoastră.

Îl felicit şi eu pe David Popovici pentru că a acceptat acest rol, de Ambasador al Conducerii Defensive în România. Îi urez succes în tot ceea ce face”.

David Popovici a explicat cum reuşeşte el să conducă prudent. “Cumva păstrez toată viteza pentru bazin. Încerc să păstrez calmul pe cât de mult pot. Cel mai important este să ajungem acasă în siguranţă, nu e nimic mai important. Este vorba despre autocontrol. Pe mine m-au ajutat cursurile de aici cu conştientizarea pericolelor reale. Nu este suficient să auzi despre toate accidentele. Nu conştientiezi cât de grav poate fi. Cumva păstrez foamea de competiţie şi nevoia de a-mi demonstra mie câte ceva şi a evolua în materie de viteză şi cât de repede, curiozitatea mea, fascinaţia, cât de repede se poate mişca un corp uman prin în apă, o păstrez în bazin şi în apă, pentru că pe stradă nu m-aş pune numai pe mine în pericol”.

El a precizat că s-a programat şi pentru cursul de moto de la Academia Titi Aur: “M-am programat să vin să-l fac (cursul de moto) până când se închide sezonul”.

Campionul la înot cu crede că s-ar ridica la nivelul aşteptărilor dacă ar alege automobilismul după încheierea carierei în nataţie. “Nu cred că m-aş ridica la nivelul aşteptărilor. Numai că e clar un domeniu care pe lângă înot mă pasionează foarte tare. Cât despre competiţii, curse şi recorduri doborâte, nu ştiu dacă o să fiu vreodată suficient de bun, precum Titi, dar nici nu e asta ideea”.

“Am ales să mă alătur prevenţiei pe care o oferă cei de aici şi am fost de acord să transmit acest mesaj mai departe pentru că cred cu adevărat în el. Şi tocmai de aceea mi-am trimis, cum am zis mai devreme, zeci dintre prieteni şi membri ai familiei pentru, nu ştiu, că e vorba de modul 1, modul 2, să încerce simulatoarele şi aşa mai departe. Nu ştiu cât de inconştienţi suntem neapărat la volan, na, generaţia noastră, dar cert e că oamenii tineri sunt un pic mai inconştienţi. Le-aş transmite să fie atenţi şi dacă puteţi, veniţi la cursuri”, a mai spus Popovici.

Titi Aur l-a lăudat pe David Popovici pentru calităţile la volan: “În primul rând, acum am auzit că vrea să facă cursul de moto şi îl invit oficial la acel curs. Va fi cadou din partea noastră dacă tot aţi spus. Acum am auzit. E o plăcere să mergi cu David pentru că este unul din tinerii foarte calculaţi, cerebral. Simte maşina foarte bine şi eu sunt unul şi vă împărtăşesc un secret. Dacă cel care e la volan nu conduce bine, mie mi se face rău şi nu glumesc. În dreapta lui am stat foarte liniştit şi a făcut ce trebuie pentru că are acest simţ al maşinii, este foarte important, dar mai mult decât simţul maşinii este conştient şi înţelege cât de important este să conducă atent, preventiv, în siguranţă. Pentru că aşa cum s-a mai spus astăzi, a spus şi el, cel mai important este să ajungi, nu să ajungi repede, nu să ajungi, nu să fii cel mai şmecher, ci să fii cel care ajunge în siguranţă. Iar dacă vrei să concurezi, te duci la concurs, vii pe circuit, baţi recorduri în zonă foarte sigură, niciodată pe stradă.

Iar David este unul din tinerii care are posibilitatea, posibilitatea financiară să-şi ia o maşină pe gustul lui, pe plăcerea lui, ceea ce înseamnă, printre altele, şi o maşină puternică, dar are şi această raţiune să o conducă în siguranţă. E greu de găsit compromisul ăsta şi de asta cred că este varianta ideală, persoana ideală ca să transmită mesajul în mod special pentru tineri, dar nu numai, pentru că ar trebui ca cei mai copţi să zic să înţeleagă mai mult decât un tânăr. Dacă la unul de 18-19 ani îi bagi mai greu în cap siguranţă, la unul de 30-40 ani ar trebui să fie mai uşor. Nu de fiecare dată e aşa. David are această capacitate şi are această prestanţă. Şi de asta mă bucur şi-l şi fericit”.