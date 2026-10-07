România a coborât şase poziţii şi ocupă locul 58, cu 1428.88 puncte, în clasamentul FIFA dat publicităţii miercuri, după primele patru etape ale grupelor Ligii Naţiunilor.

România, locul 58 în clasamentul FIFA!

S-au luat în calcul la clasamentul anunţat miercuri înfrângerile tricolorilor din Liga Naţiunilor: 1-2 şi 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia şi 0-6 cu Polonia.

Polonezii ocupă locul 37 în clasamentul FIFA, cu 1514.58 puncte, după o coborâre de un loc. Suedia este pe 34, cu 1543.80 puncte, după o urcare de trei poziţii, şi Bosnia este pe 57, cu 1429.32 puncte, după o urcare de patru locuri.

Top 3 este neschimbat faţă de luna iulie: 1. Spania, 2. Argentina, 3. Franţa. În top 10, singura care a urcat este Portugalia (de pe 7 pe 5), devansând Maroc şi Brazilia.

Următorul clasament FIFA va fi publicat la 18 noiembrie, scrie News.ro.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.