Emisiunea eveniment îi aduce în prim-plan pe sportivii care au scris istorie pentru sportul românesc, iar în ediția de debut, Andru Nenciu a avut-o invitată pe Andreea Răducan, gimnasta care a făcut istorie pentru România. Marea campioană a vorbit despre momentele inedite ale vieții sale, făcând și dezvăluiri neașteptate din carieră.

Andreea Răducan recunoaște: „La Jocurile Olimpice de la Sydney cântăream 37 de kilograme!”



Fosta gimnastă a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a fi o sportivă de top și a dezvăluit un lucru inedit. Andreea Răducan a mărturisit că la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000 cântărea nu mai mult de 37 de kilograme. În ciuda greutății fragede, Andreea a fost medaliată cu aur și argint la acea ediție a JO.

„La Jocurile Olimpice de la Sydney cântăream 37 de kilograme, iar astăzi am 45,5 de kilograme și am mai crescut un pic. Cred că la momentul respectiv aveam în jur de 1,52 metri, astăzi am 1,58. Am un echilibru cât de cât OK”, a declarat Andreea Răducan în cadrul emisiunii 'Poveștile SPORT.RO', moderată de Andru Nenciu.

Andreea Mădălina Răducan (38 de ani) este o gimnastă română retrasă din activitate medaliată cu aur pe echipe și argint la sărituri, la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, multiplă medaliată cu aur și argint la campionatele mondiale de gimnastică artistică.

Rezultate importante



1999

Campionatele Mondiale: 1 echipe; 1 sol; 2 bârnă; 5 individual compus

Campionatul Național: 2 individual compus

2000

Olimpiada Sydney: 1 echipe; 1 individual compus (descalificată); 2 sărituri; 7 sol

Campionatele Europene: 3 echipe; 2 sol; 5 bârnă; 6 individual compus

2001

Campionatele Mondiale: 1 echipe; 3 individual compus; 1 sol; 1 bârnă; 3 sărituri

Campionatul Național: 3 individual compus

Andreea Răducan a publicat, în 2010, prima ediție a cărții autobiografice „Reversul medaliei”, care a fost republicată în 2012 cu multe completări și adăugiri.

Din 2017 până în 2020 a ocupa funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică.