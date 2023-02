Cântăreața columbiană a lansat o nouă piesă în care îl „înțeapă” pe Gerard Pique (36 ani), cel de care s-a despărțit în urmă cu aproape un an, fostul fotbalist fiind acuzat și de infidelitate. După piesa cu Bizarrap, în care a dat de pământ cu fostul partener și actuala sa iubită, Clara Chia Marti, prin versurile extrem de dure, Shakira a lansat încă un atac.

Versurile cu care Shakira îl atacă pe Pique

Artista a lansat piesa "TQG", acronimul pentru "Te quedo grande" (Prea mare pentru tine), în colaborare cu Karol G, iar versurile sunt o aluzie atât la adresa lui Pique, cât și pentru fostul iubit al lui Karol, rapperul Anuel AA, de care s-a despărțit anul trecut.

„(n.r. Karol G) Cine ți-a spus că un gol se umple cu altă persoană te minte / E ca și cum ai acoperi o rană cu machiaj, nu se vede, dar se simte / Ai plecat spunând că ai trecut peste și ți-ai făcut o iubită nouă / Ce nu știe ea e că încă îmi urmărești toate poveștile

Bebe, ce s-a întâmplat, nu erai îndrăgostit? / Ce faci căutându-mă, dacă știi că eu nu repet erori? / Spune-i noii tale iubite că eu nu mă lupt pentru bărbați / Să nu mai parte pică, eu măcat te țineam frumos

(n.r. Shakira) Văzându-te cu cea nouă m-a durut / Însă sunt deja fixată pe ale mele / Ce am trăit am uitat / Și asta te-a făcut să te simți jignit / Că mi s-a îmbunătățit până și viața / Pe aici nu mai ești binevenit / Am văzut ce mi-a 'aruncat' iubita ta / Asta nici nu mă înfurie, eu râd, eu râd

Nu am timp pentru ce nu mă ajută, eu mi-am schimbat deja nordul / Fac bani ca sport / Umplu contul, show-urile, parcările și pașaportul / Sunt mai dură spun la știri / Acum vrei să te întorci, se vede / Așteaptă-mă acolo, că sunt idioată / Ai uitat că am trecut mai departe / Și că Bichota aceasta e prea fierbinte pentru ca tu să o manevrezi

Tu ai plecat și eu m-am transformat în triplu M / Mai bună, mai dură, mai multă clasă / Să mă întorc la tine niciodată, tu ești ghinionul / Acum îmi curg felicitările / Și vrea să se întoarcă, presupuneam asta deja / Dând like fotografiei mele / Pari fericit cu noua viață / Dar dacă ea ar ști că tu încă mă cauți

Iubirea mea, faza e că te-ai îndepărtat mult / Eu nu mai văd de la depărtare, bebe”, se arată în versurile cântate de cele două.