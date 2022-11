We Are One, cel mai mare concert caritabil din România, a câștigat Golden Award for Excellence la categoria Events la PR Award

“De foarte multe ori, cele mai bune idei apar în contexte total neașteptate. La fel s-a întâmplat și cu We Are One, iar totul a luat naștere în momentul în care am simțit că trebuie să facem ceva, să ajutăm, să sprijinim oamenii care aveau și au atât de mare nevoie de ajutor. Am avut doar câteva zile la dispoziție pentru a organiza ceea ce a devenit cel mai mare concert caritabil din România și le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături, care au făcut acest lucru posibil. Furnizori, sponsori, parteneri și, în primul rând, mulțumim tuturor oamenilor care au fost acolo pentru oameni. Acest premiu este al lor și reprezintă ideea de unitate: atunci când reușim să ne unim forțele pentru o cauză nobilă, nu există limite”, a spus Allan Hardenberg, CEO ALDA.



În urmă cu 9 luni, Rusia a început atacurile contra Ucrainei, iar un popor începea să fugă din calea pericolului și avea nevoie de sprijin. Românii au dat dovadă de foarte multă solidaritate și s-au mobilizat pentru a veni în ajutorul refugiaților și a celor care au rămas peste graniță, pentru a putea fi alături de un popor care avea și are în continuare nevoie de suport.



De la escaladarea conflictului din Ucraina, în Romania au intrat peste 1.100.000 persoane, iar capitala României înregistrează cel mai mare număr de refugiați ucraineni care au în continuare nevoie de ajutor.



We Are One a reprezentat o adevărată mișcare de forțe, în care peste 35.000 de oameni au făcut față frigului pentru a lua parte la un spectacol unic și pentru a fi alături de ucraineni prin biletul achiziționat, care a reprezentat donația fiecăruia dintre ei.



În urma evenimentului, aproape un milion de euro au fost strânși, bani donați către Crucea Roșie Română pentru a ajuta poporul ucrainean.



We Are One A fost organizat cu sprijinul partenerilor PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București.