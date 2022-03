Cei mai îndrăgiți artiști ai lumii vin la București! Armin van Buuren, Tom Odell și Jamala vor urca sâmbătă, 12 martie, pe scena WE ARE ONE!

Pentru fiecare milion de oameni care se tem, există un milion de oameni care nu se tem să ajute. SAGA Festival, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București își unesc forțele pentru cel mai mare concert caritabil din România: WE ARE ONE. Sâmbătă, 12 martie, de la ora 16:00, pe Arena Națională, trei dintre cei mai apreciați artiști din lume și-au anunțat prezența și vor urca pe scenă pentru a susține poporul ucrainean: Armin van Buuren, Tom Odell și Jamala.