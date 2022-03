WE ARE ONE anunță primii artiști din line-up. Cel mai mare concert caritabil din România, pentru sprijinirea poporului ucrainean, are loc pe 12 martie, la Arena Națională

Sâmbătă, la Arena Națională, de la ora 16:00, va avea loc WE ARE ONE, cel mai mare concert caritabil din România, pentru spijinirea poporului ucrainean.