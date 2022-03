PRO TV invită toate televiziunile și companiile online să difuzeze împreună, WE ARE ONE, cel mai mare concert caritabil din România!

Pentru fiecare milion de oameni care se tem există un milion de oameni care nu se tem să ajute. Zilele acestea, misiunea noastră este să ajutăm poporul ucrainean. Împreună, WE ARE ONE! SAGA Festival, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București își unesc forțele pentru cel mai mare concert caritabil live din România, cu scopul de a ajuta ucrainenii care se află într-o situație extrem de dificilă în acest moment, sâmbătă, 12 martie, pe Arena Națională din București.