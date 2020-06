Viceprimarul Capitalei a facut circ la conferinta lui Nicusor Dan! Cei doi s-au imbrancit si s-au contrat verbal

Badulescu a incercat sa il scoata din minti pe contracandidatul sefei sale.

Nicusor Dan, candidatul PNL si al aliantei USR+ pentru postul de primar al Bucurestiului, a organizat o conferinta de presa pe teren, la patru ani de la alegerea Gabrielei Firea in functie, pentru a arata ca aceasta a realizat foarte putine lucruri din ceea ce promisese in campania electorala. La fata locului si-a facut aparitia si viceprimarul Aurelian Badulescu (PSD), care a venit insotit de mai multi tineri, conform martorilor ei fiind angajati in cadrul Primariei si STB, si a incercat sa ii bruieze evenimentul contracandidatului sefei sale.

Acesta a vorbit peste Nicusor Dan, s-a apropiat foarte mult de el si l-a impins, provocandu-l incontinuu si acuzandu-l ca minte in fata microfoanelor si ca este “mana in mana cu mafia liberala de la Sectorul 2”. Dan l-a indemnat “Pleaca, domnule, de aici!”, inainte ca cei doi sa aiba un clinci si sa se impinga pentru ca Badulescu incerca sa stea prea aproape si sa il scoata din minti pe candidatul opozitiei. La un moment dat, in Prelungirea Ghencea, unde PMB a promis ca va largi soseaua si va construi un pasaj suprateran pentru a decongestiona circulatia pe Soseaua de Centura si la intrarea in oras dinspre comuna Domnesti, mai multi trecatori si soferi au fluierat gestul lipsit de fair-play al lui Badulescu si i-au reprosat ca au stat mult timp in trafic, acesta acuzandu-i, la randul lui, ca sunt platiti de Nicusor Dan pentru a-i lua apararea.

Nu este singurul gest de acest gen al viceprimarului Badulescu, care a fost acuzat de consiliere locale din opozitie ca le-a injurat si le-a numit "prostituate", a facut aluzii sexuale explicite si a arata gesturi obscene, iar colegii lor au fost jigniti cu apelative precum "javre", "bulangii" si "animale". De asemenea, el a numit-o pe o jurnalista „vaca” si despre cei care merg cu bicicleta la serviciu a spus ca sunt "imputiti" si au "bataturi la c*r". In ianuarie 2019, el s-a batut cu primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, fiind nevoie de interventia agentilor Politiei Locale pentru a-i desparti. „In fata lipsei unui argument juridic, a inteles sa arunce asupra mea cu o sticla plina cu apa, lovindu-ma in zona fetei, moment in care a trebuit sa actionez, in sensul ca m-am aparat. Acolo a iesit o incrancenare, un clinci din care fiecare a inteles ce a inteles”, a spus atunci viceprimarul.