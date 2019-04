Gabriela Firea, acuzata ca vrea sa betoneze spatiul verde din bazele sportive din Bucuresti!

Giulesti, Dinamo, Steaua, Progresul, Arenele BNR si alte baze sportive ar urma sa piarda din spatiul verde in favoarea betoanelor.

Miercuri, consilierii generali din Primaria Capitalei au aprobat un proiect pentru modernizarea bazelor sportive din Bucuresti. ”La propunerea primarului general Gabriela Firea, majoritatea consilierilor generali din Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in afara de consilierii USR Bucuresti, a aprobat un proiect de hotarare menit sa faciliteze modernizarea bazelor sportive din Bucuresti. Astfel, au votat <pentru> consilierii partidelor PSD, ALDE, PNL si PMP, cele 35 de voturi fiind suficiente pentru aprobarea proiectului de hotarare.

GICA POPESCU, GEORGE COSAC SI ALIN PETRACHE AU FACUT LOBBY



Aceste modificari sunt necesare pentru ca infrastructura sportiva actuala (stadioane si baze sportive construite in urma cu zeci de ani) este perimata si necesita modernizari urgente, conform cerintelor europene. De fapt, acest proiect nu face altceva decat sa deblocheze procedura de autorizare a extinderilor bazelor sportive existente in vederea urgentarii executarii lucrarilor de interes public incluse in programul destinat Campionatului European de Fotbal 2020”, a transmis Primaria Capitalei intr-un comunicat remis Mediafax.

In sala de consiliu au fost prezenti si Gica Popescu, consilier al primului ministru si coordonator al organizarii Euro 2020, presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, si presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, care si-au declarat sustinerea pentru proiectul necesar modernizarii infrastructurii sportive din Bucuresti.

USR ACUZA PRIMARIA LUI FIREA CA A DAT LIBER "BETONARE FARA LIMITA"!

Reactia opozitiei, in speta USR, ai carei consilieri au fost singurii care au votat impotriva hotararii CGMB, spun ca in spatele acestei decizii s-ar afla de fapt un plan diabolic. „Primarul faliment ataca USR. Zice ca ne-am fi opus <modernizarii> bazelor sportive. In realitate, Gabriela Firea a dat un nou atac la adresa spatiilor verzi. USR Bucuresti a incercat sa se opuna, dar mizele au fost prea mari. De acum inainte, in bazele sportive se va putea construi ORICE si ORIUNDE. Asta desi sunt incadrate ca spatii verzi, bazele sportive vor putea fi betonate fara nicio limita”, a precizat consilierul general Roxana Wring.



Ea a fost completata de organizatia Bucuresti a formatiunii sale politice, care a transmis pe pagina sa oficiala de Facebook ca „Atacul Gabrielei Firea la adresa consilierilor USR este o minciuna grosolana. In sedinta CGMB de ieri (n.r. - 24 aprilie) nu s-a supus la vot <modernizarea bazelor sportive>, ci betonarea spatiului verde din incinta bazelor sportive.



Mai precis, s-a votat modificarea indicatorilor urbanistici stabiliti prin Planul Urbanistic General pentru terenurile din incinta bazelor sportive. Concret, in zona V3b - baze sportive (incadrate ca spatii verzi) se modifica indicatorii (POT, CUT, regim de inaltime) astfel: se elimina regimul maxim (era pana acum de P+2), creste procentul de ocupare a terenului (POT) de la 30% la 50%, si se da <la liber> coeficientul de utilizare a terenului (CUT). Se introduc sintagme de genul <conform normelor in vigoare SAU temei beneficiarului>, lasand astfel hectare intregi de spatiu verde la dispozitia celor care au interes sa construiasca in bazele sportive.

EURO 2020, FOLOSIT CA PRETEXT PENTRU RIDICAREA DE BLOCURI IN BAZELE SPORTIVE?

Consilierii USR NU au votat aceasta modificare a indicatorilor urbanistici. Motivul este evident. Sub pretextul lucrarilor necesare pentru organizarea Euro 2020, acest proiect da de fapt liber la noi constructii si la betonarea spatiilor verzi din incinta bazelor sportive. Din pacate, acest proiect a trecut cu votul PSD, ALDE, PNL si PMP.



Printre bazele sportive care sunt vizate de acest proiect se numara: Giulesti, Dinamo, Steaua, Progresul, Arenele BNR, Pescarusul, Straulesti, Politehnica, Granitul, Grivita, Metalul si <alte baze si cluburi sportive>”.