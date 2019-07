Esplanada Simona Halep la Bucuresti! Gabriela Firea vrea o strada dedicata campioanei de la Wimbledon

Simona Halep a fost declarata cetatean de onoare al orasului Bucuresti, dar surprizele nu se opresc aici.

Victoria de la Wimbledon ii aduce Simonei Halep noi surprize. Dupa ce a fost decorata de Patriarhie si de presedintele Klaus Iohannis, Halep ar putea avea chiar si o strada care ii poarta numele. Primarul Gabriela Firea a lansat initiativa "Esplanada Simonei Halep" intr-o zona importanta din Centrul Capitalei.



UNDE VA FI ESPLANADA SIMONA HALEP



Spatiul public situat la intersectia dintre Piata George Enescu/Calea Victoriei, Strada Episcopiei si Strada B. Franklin ar putea fi denumit Esplanada Simona Halep, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 31 iulie a Consiliului General al Capitalei.

Initiativa apartine primarului general Gabriela Firea, anunta Agerpres.

Potrivit raportului de specialitate, Simona Halep, nascuta pe 27 septembrie 1991, la Constanta, a atins prima pozitie in clasamentul mondial WTA in doua randuri intre 2017 si 2019. A ocupat aceasta pozitie timp de 64 de saptamani, fiind din acest punct de vedere a zecea din istoria tenisului in clasamentul longevitatii ca lider al circuitului. In prezent, ea se afla pe locul patru mondial. A fost desemnata Jucatoarea Anului 2018 de WTA, de asemenea si Cea mai populara jucatoare in 2014 si 2015.