Decizie fara precedent luata de Gabriela Firea! Toate parcurile din Bucuresti au fost inchise

Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta a facut anuntul.

Toate parcurile din Bucuresti sunt inchise incepand de azi, 28 martie, pentru a combate raspandirea coronavirusului. Decizia a venit in contextul in care oamenii nu au respectat in totalitate masurile impuse de autoritati si au continuat sa iasa din case, in ciuda starii de urgenta care a fost decretata pe teritoriul Romaniei.

Data de incheiere a acestei restrictii nu a fost inca anuntat, astfel ca bucurestenii mai pot iesi sa face miscare doar in jurul casei.