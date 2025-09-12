Puțină lume știe însă că, dincolo de Cenaclul Flacăra și de imnurile dedicate Rapidului și Craiovei Maxima, „Bardul” a influențat direct și destinele unor oameni din sportul românesc.



Sport.ro vă prezintă trei povești mai puțin cunoscute despre Adrian Păunescu.



Juca fotbal pe strada cu Aurel Țicleanu



În București, pe strada Dionisie Lupu, Păunescu locuia vizavi de Aurel Țicleanu, fostul mijlocaș al Craiovei Maxima. Împreună au format o echipă a străzii, unde jucau alături de alți puști din cartier.



„Eram acolo, în zonă. Eu locuiam vizavi de «Maestru». Treceam strada și ajungeam la el în casă. Jucam fotbal cu oamenii de rând, iar Păunescu era mereu acolo”, își amintea Țicleanu în urmă cu câțiva ani.



Cum l-a întors din drum pe Gică Hagi



Primăvara lui 1999 a adus unul dintre momentele definitorii pentru naționala României. Gică Hagi, „Regele”, decisese să se retragă, iar lipsa lui se simțea dureros. Atunci a apărut Adrian Păunescu. Acesta a organizat o emisiune maraton care s-a întins până spre dimineață.

La ora trei, sute de suporteri erau deja în fața televiziunii, iar Hagi a cedat în fața acestei energii colective. Câteva luni mai târziu, România învingea Ungaria la Budapesta cu 2-0 și continua drumul spre Euro 2000.



Cum i-a salvat cariera lui Florin Halagian



În 1985, Florin Halagian, unul dintre cei mai respectați antrenori români, a intrat în coliziune cu Nicolae Ceaușescu după ce a plecat de la Steaua.



Dictatorul nu l-a iertat și l-a interzis complet din fotbal. Cariera lui Halagian părea terminată. Atunci a intervenit Adrian Păunescu, cu influența și curajul său.



„Adrian s-a dus la Ceaușescu și i-a spus: «Tovarășe secretar general, publicul de fotbal e unul special. Dacă îl interziceți pe Halagian, s-ar putea să fiți contestat pe stadioane! Mai bine lăsați-l să meargă la Craiova. Garantez eu pentru el!»”, povestea Ștefan Andrei, fost ministru de externe.



Halagian a antrenat ulterior la Craiova și la încă 13 echipe, devenind unul dintre cei mai longevivi tehnicieni din România.

