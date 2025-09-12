La fel ca în sezonul trecut, FCSB a început sezonul foarte slab. Calificată în faza principală din Europa League, formația roș-albastră a strâns doar 6 puncte în 8 etape din Superliga, iar trupa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a suferit deja patru eșecuri.

Gigi Becali: "După etapa a 15-a vom fi în play-off"



Totuși, Gigi Becali este optimist. Patronul de la FCSB crede că echipa sa va intra în primele șase începând cu runda a 15-a, dar și că diferența față de liderul Universitatea Craiova nu este atât de mare, în condițiile în care punctele se vor înjumătăți.



"În campionat nu mai e de glumit. Nu-mi mai arde de glumă. În 7-8 etape, adică după 15 etape, sunt deja în play-off. Mai sunt 22 de meciuri și sunt 7 puncte diferență (n.r - după înjumătățire)", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

FCSB se pregătește de două deplasări în Superliga, contra lui FK Csikszereda și FC Botoșani. Ulterior, campioana României va înfrunta Go Ahead Eagles, pe 25 septembrie, în faza principală din Europa League.

