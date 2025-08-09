Marius Ștefănescu a plecat la Konyaspor, iar, în cursul zilei de vineri, Alexandru Băluță și-a reziliat contractul. Urmează și ca Jordan Gele să o părăsească pe campioana României.

Gigi Becali, apariție de șeic în Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap

Diana Băluță, soția lui Alexandru Băluță, fotbalistul care semnat rezilierea contractului cu FCSB în cursul zilei de vineri, a reacționat la scurt timp după ce s-a aflat despre plecarea fotbalistului de la gruparea patronată de Gigi Becali.

Diana Băluță s-a arătat convinsă că Alex Băluță își va găsi o nouă echipă după ce a ajuns pe lista neagră a patronului de la FCSB. De altfel, tânăra a ținut să le mulțumească fanilor celor de la FCSB.

”Când o ușă se închide, o alta se deschide. Doi ani minunați. Cea mai frumoasă galerie, cei mai frumoși suporteri. Mulțumim”, a scris Diana Băluță pe Instagram.

