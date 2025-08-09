Într-o zi toridă de august, finanțatorul roș-albaștrilor a fost surprins într-o ipostază aprate, în timp ce inspecta lucrările la biserica monumentală pe care o construiește în Pipera.



Afaceristul a apărut la bustul gol, având tricoul legat pe cap într-un stil ce amintește de un turban, pentru a se proteja de soare. Îmbrăcat doar într-o pereche de pantaloni negri, Becali a analizat cu atenție stadiul lucrărilor, sub privirile curioase ale trecătorilor și ale clienților unui restaurant fast-food din apropiere, potrivit evz.ro.



Scena a fost completată de prezența bolidului său de lux, un Rolls-Royce de culoare albastră, parcat la câțiva metri distanță. Imaginile cu latifundiarul în rol de șef de șantier s-au răspândit rapid în mediul online.





