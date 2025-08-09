Într-o zi toridă de august, finanțatorul roș-albaștrilor a fost surprins într-o ipostază aprate, în timp ce inspecta lucrările la biserica monumentală pe care o construiește în Pipera.
Afaceristul a apărut la bustul gol, având tricoul legat pe cap într-un stil ce amintește de un turban, pentru a se proteja de soare. Îmbrăcat doar într-o pereche de pantaloni negri, Becali a analizat cu atenție stadiul lucrărilor, sub privirile curioase ale trecătorilor și ale clienților unui restaurant fast-food din apropiere, potrivit evz.ro.
Scena a fost completată de prezența bolidului său de lux, un Rolls-Royce de culoare albastră, parcat la câțiva metri distanță. Imaginile cu latifundiarul în rol de șef de șantier s-au răspândit rapid în mediul online.
O bijuterie de peste 30 de milioane de euro
Proiectul finanțat integral de Gigi Becali este unul dintre cele mai ample lăcașuri de cult private din România, cu o valoare estimată a investiției ce ar putea depăși 30 de milioane de euro. Construcția impresionează prin opulență și tehnologie:
- Turlele sunt aurite și realizate cu tehnici moderne.
- Interiorul va fi decorat cu mozaicuri în foiță de aur, în stil bizantin.
- Structura nu are stâlpi de susținere interiori, creând un spațiu deschis și impunător.
- Clopotele vor fi acționate electronic, printr-un sistem computerizat.
- Doar acoperișul, adus din Ucraina și poleit cu aur, ar fi costat aproximativ un milion de euro.
Nu este prima inițiativă de acest fel a lui Becali. De-a lungul anilor, acesta a finanțat restaurarea mai multor mănăstiri și a ridicat alte biserici, afirmând că totalul investițiilor sale în proiecte religioase depășește 50 de milioane de euro. Lucrările la biserica din Pipera sunt într-un stadiu avansat, urmând a fi finalizate în următorii ani.