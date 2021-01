EXCLUSIV | "Toti vrem sa fim vaccinati cat mai repede!" Primele declaratiile ale olimpicilor romani dupa ce au fost inclusi in faza a doua de imunizare pentru Covid-19

Sportivii romani care merg la Olimpiada de la Tokio se afla pe lista categoriilor de oameni care se vor vaccina impotriva Covid-19 in faza a doua.

Doi dintre romanii care vor merge la Jocurile Olimpice din acest an au vorbit despre vaccinare. Atat Alex Pascanu, cat si Marian Dragulescu au declarat ca masura li se pare foarte buna pentru ca sportivii nu vor sa riste sa se infecteze si sa nu se poata pregati pentru a participa la Olimpiada.

"Mie mi se pare o masura buna. La un moment dat, tot trebuie sa fim vaccinati. Poate fi doar un lucru bun pentru sportul romanesc si pana la urma pentru toata lumea. Cred ca toata lumea astepta acest vaccin, e singura cale prin care putem scapa de situatia asta.

Si eu, si persoane din jurul meu, toti vrem sa fim vaccinati cat mai repede ca sa putem scapa de pandemie. Nu imi e teama deloc, nu are de ce sa imi fie teama. Nu am cunostinte care si-au facut vaccinul, doar pe doctorul de la noi il stiu", a declarat Alex Pascanu.

"Asteptam cu mare interes aceasta decizie. Noi, sportivii, calatorim mult si intram in contact si cu alti oameni, asa ca aceasta este o masura in plus sa nu ne infectam cu acest virus. Ar fi o problema pentru noi pentru ca ne-ar opri pregatirea.

Bineinteles, sunt pareri pro si contra cu privire la acest vaccin, dar pana una-alta este singurul antidot impotriva acestui virus, iar ceea ce se vorbeste despre reactiile adverse sunt doar speculatii. Ce stim sigur si concret este ca ajuta la imunizare si ca ne fereste de acest virus", a adaugat si Marian Dragulescu.

Jocurile Olimpice de la Tokio incep pe 23 iulie 2021.