Plazma Youth Sports Games, eveniment cu o tradiție aparte ce se împarte în patru țări: Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Slovenia, revine în 2025!

Evenimentul, dedicat promovării sportului în rândul tinerilor, va culmina între 23-27 august, când finalele vor avea loc. Copii din toate țările participante se vor întâlni la start, cu un număr total de 820 de puști în ultimul act.

10 discipline sportive la Plazma Youth Sports Games

Competițiile sportive vor fi împărțite în categorii adaptate vârstei și abilităților fiecărui participant.

Evenimentul va beneficia de condiții la cel mai înalt nivel, de la arbitri licențiați, la staff profesionist, până la premiile în bani.

Cele 10 competiții se vor împărți în calificări, finale județene, regionale, naționale și internaționale. Participarea nu este contracost și fiecare doritor se poate alătura gratis.

Printre evenimente se numără: Fotbal (Cupa Coca-Cola), futsal, baschet, handball, volei în sală, volei pe plajă, dodgeball, atletism (60 m), șah, tenis și tenis de masă.

Nume uriașe prezente

Printre personalitățile ce au făcut parte din proiect în trecut, putem reaminti nume precum Luka Ivanušec, Blanka Vlašić, Šime Vrsaljko, Filip Krovinović, Ivan Perišić, Vedran Ćorluka, Sandra Elkasević, Darijo Srna, Dario Šarić, Mario Pašalić, Barbara Matić, Džanan Musa, Mateo Kovačić, Filip Hrgović, Lovro Zvonarek și Darko Todorović.

În ediția actuală, vor lua parte nume uriașe precum Aleksander Ceferin, președintele UEFA, fostul fotbalist Luka Modric, Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG, Nemanja Vidic și Nemanja Matic, Aleksandar Kolarov, Edin Dzeko, dar și mulți alții.

Jocurile Sportive pentru Tineret Plazma au o tradiție de 29 de ani și au adunat până în prezent peste 3,4 milioane de participanți. Scopul lor este promovarea unui stil de viață sănătos, a toleranței și a spiritului de echipă, oferind copiilor și tinerilor o platformă unde pot concura gratuit, indiferent dacă sunt sportivi de performanță sau simpli amatori.

