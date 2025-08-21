Florin Prunea a prefațat partida dintre Aberdeen și FCSB din play-off-ul Europa League.

Florin Prunea: ”Aici scoțienii pot pune probleme!”

Fostul mare portar crede că FCSB poate scoate un rezultat pozitiv în Scoția, chiar dacă se confruntă atât cu probleme cauzate de accidentări, cât și cu jucătorii care vor absenta deoarece nu și-au primit permisele de muncă.

Prunea consideră că FCSB nu ar trebui să aibă probleme, decât în cazul în care roș-albaștrii vor fi copleșiți de forța fizică a advesarilor.

”Lipsesc doi din cei mai importanți jucători de la FCSB, Ngezana și Radunovic. Aberdeen nu este o echipă precum Celtic sau Rangers. Toate echipele, în afară de primelele trei merg pe același lucru, fizicul, foarte puternici pe fazele fixe, aici lipsește mult de tot Ngezana.

Ngezana te ajută atât pe faza de apărare, cât și pe cea de atac. Mi-a plăcut mult Pantea la ultimul meci, dar contra lui Aberdeen ai nevoie de jucători cu forță. De asta spun că și Radunovic e o pierdere mare, dar sunt convins că va beneficia de ajutorul celorlalți colegi.

FCSB e o echipă în revenire, e o echipă care va juca, care pune mingea jos, scoțienilor nu le convine jocul nostru. Sper să fie la fel de puternici, aici pot ei să pună probleme. În rest, nu cred că FCSB poate să aibă probleeme, dacă jucăm cu personalitate și nu gresim”, a spus Florin Prunea.

