Marți seară, apariția lui Florin Piersic i-a emoționat pe cei prezenți, inclusiv pe chef Florin Dumitrescu, care nu și-a putut ascunde lacrimile. Momentul a fost cu atât mai special cu cât fiul cel mic al actorului, Daniel, și soția acestuia au venit din Austria pentru a-i fi alături. Seara a fost completată de un moment artistic oferit chiar de Florin Piersic, care, la 90 de ani, a cântat în fața invitaților.

Dincolo de emoția întâlnirii, competiția a continuat, iar regulile bucătăriei MasterChef au rămas aceleași: atenția la detalii, respectul pentru ingrediente și disciplina sunt esențiale. Andrei Rimmel a părăsit definitiv competiția, după ce chefii i-au atras atenția asupra unor probleme de igienă în relația cu mâncarea.

În această seară, de la 20:30, concurenții ajung în Maramureș, unde vor găti pentru oamenii care își riscă viața ca să o salveze pe a altora: salvatorii de la Salvamont Maramureș.

Pe măsură ce competiția avansează, provocările devin tot mai dificile, iar presiunea crește. De această dată, concurenții vor descoperi o altă latură a bucătăriei MasterChef: aceea în care mâncarea devine un gest de recunoștință pentru oameni care își dedică viața salvării celorlalți.

„Am schimbat iar decorul, aer proaspăt și un spațiu care vine spre voi cu un munte de inspirație. Inspirație de care o să aveți mare nevoie astăzi. Bine ați venit la Salvamont Maramureș!”, le va spune Gina Pistol concurenților, înainte de a le dezvălui miza noii provocări: „Dragi concurenți, astăzi veți găti pentru oamenii care își riscă viața ca să o salveze pe a altora.”

În inima munților, acolo unde fiecare intervenție poate face diferența dintre viață și moarte, concurenții vor avea de demonstrat că pot transforma presiunea într-un preparat pe măsură. Vor reuși să răspundă provocării și să le ofere salvatorilor o experiență culinară pe măsura muncii și sacrificiilor lor? Aflăm în această seară.

Nu ratați o nouă ediție MasterChef România, în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!