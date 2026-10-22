Concurenții au fost nevoiți să își testeze limitele, să ia decizii rapide și să demonstreze că pot face față presiunii, într-o seară în care fiecare greșeală a putut face diferența. Proba de viteză a pus la încercare strategia și capacitatea de adaptare a concurenților, iar testul sub presiune a adus o nouă eliminare. Show-ul a fost lider de audiență!

În prima parte a serii, concurenții au avut parte de o probă în care timpul a devenit cel mai mare adversar al lor. Pinurile de gheață i-au blocat timp de cinci minute pe unii dintre ei, iar, la finalul probei, Andrei Bobelică și Părintele Alexandru au ajuns în fața Chefilor cu farfuriile goale, fiind trimiși direct în Camera Încinsă. Mai târziu, Adrian Necula, Maria Boroghină, Geani Candrea, Petrică Tambac, Alexandru Balaban, Mariana Nenu, Adrian Zamfir și Andrei Bobelică au ajuns la testul sub presiune și au avut de pregătit un desert pornind de la un ingredient prestabilit, găsit pe bancul de lucru. A fost o provocare care le-a pus la încercare tehnica, atenția la detalii și capacitatea de adaptare. După degustare, Chefii au decis ca Mariana să lase șorțul MasterChef și să părăsească emisiunea. „Mariana, părăsești MasterChef, din păcate. Îmi pare rău pentru ea, că este o luptătoare, nu s-a lăsat deloc, a încercat întotdeauna să dea ce are ea mai bun!”, a spus Chef Sorin Bontea.

Ediția de aseară MasterChef a înregistrat 6.5 puncte de rating și 23.3% cotă de piață, fiind lider de audiență în intervalul 20:28 – 23:33, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. În același interval, televiziunea de pe poziția secundă a înregistrat 5.9 puncte de rating și 20.9% cotă de piață. În rândul publicului Național 4+, în minutul de maximă audiență, de la ora 20:54, aproape 1.3 milioane de români se uitau la MasterChef.

Săptămâna viitoare, concurenții rămași în competiție continuă lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2026. Show-ul este în fiecare marți și miercuri, de la ora 20:30, la PRO TV și în avans, pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!