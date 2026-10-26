GALERIE FOTO Sophie Turner, la Gala Balonului de Aur 2026. Cum a fost surprinsă celebra actriță din Game of Thrones

Sophie Turner, la Gala Balonului de Aur 2026. Cum a fost surprinsă celebra actriță din Game of Thrones Stiri
Alexandru Hațieganu
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Gala Balonului de Aur din 2026 adună la Londra cele mai importante personalități din lumea sportului și nu numai. 

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Balonul de AurSophie TurnerGame of Thrones
Din articol

Sophie Turner (30 de ani), actriță cunoscută publicului larg în special pentru rolul Sansei Stark din Game of Thrones, și-a făcut apariția la evenimentul din Londra. 

Sophie Turner, la Gala Balonului de Aur 2026

Sophie a fost fotografiată la intrarea din teatrul „London Palladium”, în locul unde toți invitații își fac poze în momentul în care ajung la ceremonie. 

Îndrăgita actriță a optat pentru o ținută în negru integral, potrivită cu solemnitatea decernării celui mai important trofeu din lumea fotbalului.  

Sophie Turner, la Gala Balonului de Aur 2026

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A 70-a ediție a Balonului de Aur

Balonul de Aur 2026 va fi acordat azi, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei. 

Evenimentul a început azi, de la ora 22:00, iar Sport.ro furnizează în format LIVE TEXT toate informațiile de la gală. 

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