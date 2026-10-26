Sophie Turner (30 de ani), actriță cunoscută publicului larg în special pentru rolul Sansei Stark din Game of Thrones, și-a făcut apariția la evenimentul din Londra.

Sophie Turner, la Gala Balonului de Aur 2026

Sophie a fost fotografiată la intrarea din teatrul „London Palladium”, în locul unde toți invitații își fac poze în momentul în care ajung la ceremonie.

Îndrăgita actriță a optat pentru o ținută în negru integral, potrivită cu solemnitatea decernării celui mai important trofeu din lumea fotbalului.