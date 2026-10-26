Lamine Yamal, Balonul de Aur și povestea neștiută a numelui său: de ce părinții i-au ales acest prenume

În acest context, publicația TMW a readus în atenție povestea numelui său, dar și originile celebrului său mod de a sărbători golurile. Născut pe 13 iulie 2007, decarul grupării blaugrana a cucerit deja Campionatul European și Cupa Mondială alături de naționala din Spania.

Numele, un gest de recunoștință pentru doi salvatori

Deși mulți cred că Lamine Yamal reprezintă o combinație clasică între prenume și numele de familie, realitatea este diferită. Numele complet al fotbalistului este Lamine Yamal Nasraoui Ebana (Nasraoui fiind numele tatălui, iar Ebana cel al mamei).

Părinții săi, Mounir Nasraoui și Sheila Ebana, au traversat o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar înainte de nașterea jucătorului. Cei doi au fost ajutați cu bani și chirie de doi bărbați care se numeau Lamine și Yamal. În semn de recunoștință față de oamenii care i-au salvat din impas, părinții au promis că îi vor pune băiatului ambele prenume.

Tot de originile sale modeste se leagă și bucuria de după goluri. De fiecare dată când marchează, Lamine Yamal formează cu degetele numărul „304”, care reprezintă ultimele trei cifre ale codului poștal (08304) din Rocafonda, cartierul muncitoresc din Mataró în care a crescut.