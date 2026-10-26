Lamine Yamal, Balonul de Aur și povestea neștiută a numelui său: de ce părinții i-au ales acest prenume

Lamine Yamal, Balonul de Aur și povestea neștiută a numelui său: de ce părinții i-au ales acest prenume Fotbal extern
SPORT.RO
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Lamine Yamal este unul dintre marii favoriți la câștigarea Balonului de Aur 2026, alături de Harry Kane și Kylian Mbappé.

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În acest context, publicația TMW a readus în atenție povestea numelui său, dar și originile celebrului său mod de a sărbători golurile. Născut pe 13 iulie 2007, decarul grupării blaugrana a cucerit deja Campionatul European și Cupa Mondială alături de naționala din Spania. 

Numele, un gest de recunoștință pentru doi salvatori

Deși mulți cred că Lamine Yamal reprezintă o combinație clasică între prenume și numele de familie, realitatea este diferită. Numele complet al fotbalistului este Lamine Yamal Nasraoui Ebana (Nasraoui fiind numele tatălui, iar Ebana cel al mamei).

Părinții săi, Mounir Nasraoui și Sheila Ebana, au traversat o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar înainte de nașterea jucătorului. Cei doi au fost ajutați cu bani și chirie de doi bărbați care se numeau Lamine și Yamal. În semn de recunoștință față de oamenii care i-au salvat din impas, părinții au promis că îi vor pune băiatului ambele prenume.

Tot de originile sale modeste se leagă și bucuria de după goluri. De fiecare dată când marchează, Lamine Yamal formează cu degetele numărul „304”, care reprezintă ultimele trei cifre ale codului poștal (08304) din Rocafonda, cartierul muncitoresc din Mataró în care a crescut.

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Fotografia istorică alături de Lionel Messi și pasiunea pentru YouTube

Un alt episod faimos din biografia tânărului atacant datează din anul 2007. Pe când avea doar câteva luni, Lamine Yamal a fost fotografiat în brațele lui Lionel Messi, în cadrul unei campanii caritabile organizate de cotidianul Diario Sport și UNICEF. Familia lui Yamal a câștigat atunci o tombolă pentru a realiza acel calendar alături de un jucător de la FC Barcelona, iar imaginea a devenit virală peste ani, chiar înaintea confruntării dintre Spania și Argentina lui Messi.

Înainte să devină un fenomen global pe gazon, puștiul din Mataró a cochetat și cu lumea creatorilor de conținut. În copilărie, Lamine Yamal posta frecvent clipuri pe YouTube și Instagram, fiind pasionat în special de videoclipurile de tip unboxing în care prezenta tricouri de fotbal. Astăzi, rolurile s-au inversat, iar tricoul său cu numărul 10 de la FC Barcelona a devenit unul dintre cele mai căutate din lume de către fani.

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