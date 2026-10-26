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Unai Simon, cel mai bun portar al anului

Lamine Yamal a fost primul câștigător al serii. Fotbalistul Barcelonei a cucerit pentru a treia oară la rând Kopa Trophy, titlul oferit celui mai bun tânăr jucător.

Al doilea trofeu important al serii i-a revenit tot unui campion mondial. Trofeul Yashin oferit pentru cel mai bun portar al anului i-a revenit lui Unai Simon, portarul lui Athletic Bilbao și al naționalei Spaniei.

”Este o mândrie să primesc acest premiu. Trebuie să le mulțumesc părinților mei și fratelui meu, iubitei mele, care este o oază de liniște pentru mine.

Le mulțumesc tuturor prietenilor mei din copilărie. Ei sunt cei care mă fac să înțeleg cât de privilegiați suntem și mă ajută să rămân cu picioarele pe pământ.

Le mulțumesc antrenorilor și colegilor mei de la echipa națională, precum și tuturor colegilor mei de la Athletic.

Vreau să-i mulțumesc lui Koldo Asua, care m-a învățat că ceea ce contează cu adevărat este moștenirea pe care o lași în urmă. Am învățat să iubesc un club precum Athletic Club. Am învățat să-i iubesc culorile și istoria, precum și suporterii, cărora le voi fi veșnic recunoscător”, a spus Unai Simon.