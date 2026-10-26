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Lamine Yamal, record-man la Balonul de Aur! Trofeul câștigat la Londra și cum l-a pus în dificultate Thierry Henry
Gala de decernare a Balonului de Aur are loc în premieră la Londra în această seară.
În ”finala” pentru mult râvnitul trofeu individual s-au aflat trei fotbaliști celebri: Lamine Yamal, Kylian Mbappe și Harry Kane.
Puștiul minune de la Barcelona a câștigat primul trofeu al serii, însă nu pe cel mai important. Lamine Yamal a cucerit pentru al treilea an la rând Kopa Trophy, trofeul acordat de France Football pentru cel mai bun tânăr fotbalist.
Yamal a stabilit astfel un record, având în vedere că niciun alt fotbalist nu a mai cucerit acest trofeu de trei ori consecutiv. În sezonul trecut, Yamal a câștigat un nou titlu alături de Barcelona și a devenit campion mondial cu Spania.
Yamal a mărturisit că și-ar fi dorit ca Pau Cubarsi să câștige titlul de cel mai bun tânăr fotbalist al anului: ”Este o onoare să fiu aici. Mi-ar fi plăcut ca și Cubarsí să fie prezent, merită. Mi-ar fi plăcut ca premiul să fie al lui.
Este al treilea an în care mă aflu aici. Sunt foarte recunoscător clubului meu și echipei naționale. Voi continua să muncesc pentru a câștiga trofee”.
Thierry Henry l-a pus în dificultate pe fotbalistul Barcelonei: ”Acesta este trofeul pe care îl voiai?”, însă Lamine Yamal s-a descurcat cu brio: ”Le vreau pe toate, dar acesta era pentru Cubarsi!”.
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