OFICIAL A fost ales antrenorul anului la Gala Balonului de Aur 2026!

A fost ales antrenorul anului la Gala Balonului de Aur 2026! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Gala Balonului de Aur din 2026 este prezentată ACUM în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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Luis de la FuenteSpaniaBalonul de Aur
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Luis de la Fuente (65 de ani), selecționerul Spaniei, a fost votat drept cel mai bun antrenor al anului la Gala Balonului de Aur 2026. 

Luis de la Fuente, cel mai bun antrenor în 2026

Cucerirea Cupei Mondiale din vară alături de „Furia Roja” i-a adus tehnicianului în vârstă de 65 de ani distincția. 

Luis de la Fuente

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„Nu vă faceți griji, engleza mea nu este foarte fluentă, dar sper să vorbesc mai bine în viitor. Primirea acestui premiu este o onoare. Simplul fapt de a fi printre nominalizați a fost o onoare în sine. Vreau să-i felicit pe ceilalți nominalizați. 

Acest premiu este pentru întreaga echipă, pentru jucătorii grozavi pe care îi am aici. Este o onoare să vă antrenez pe toți. Un staff tehnic care este cel mai bun din lume și vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi RFEF, lui Louzan, directorului sportiv și, de asemenea, agenției mele. 

Vreau să închei mulțumindu-i familiei mele, celor care sunt aici și celor care nu mai sunt printre noi, pentru acest premiu. Voi încheia cu un citat de la Marcus Aurelius: «Succesul individual ne face vizibili, succesul colectiv ne face invincibili».

Secretul este să ai un grup care pune binele colectiv înaintea celui individual. Ei înțeleg întreaga abordare mult mai bine decât și-ar fi imaginat cineva. Acesta este succesul lor. Sunt privilegiat să conduc o echipă de acest calibru, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat Luis de la Fuente, la evenimentul din Londra. 

De la Fuente i-a întrecut pe Luis Enrique, câștigătorul Ligii Campionilor cu PSG, Mikel Arteta, campion în Premier League cu Arsenal, Unai Emery, câștigătorul Europa League cu Aston Villa, și Vincent Kompany, campion în Bundesliga cu Bayern Munchen. 

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Anterior, Lamine Yamal a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al anului! Este a treia oară la rând când starul Barcelonei primește această distincție.

Gala a început cu o întârziere de 45 de minute. 

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