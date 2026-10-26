Fostul mare fotbalist brazilian a primit de două ori Balonul de Aur, iar prima dată s-a întâmplat când avea doar 23 de ani.

Ronaldo, nedumerit înaintea galei de la Londra

Ronaldo Nazario spune că nu sunt foarte clare criteriile luate în calcul pentru acordarea trofeului:

"Văd foarte mult talent la cei trei care se află acolo. Criteriile nu sunt foarte clare, dar este o decizie extrem de dificilă. Sunt cu toții jucători extraordinari, iar doi dintre ei sunt în Spania, ceea ce reprezintă un motiv de mândrie. Trebuie să ne bucurăm de acest lucru. Să îi ai în Spania pe Lamine Yamal și Mbappe... Nu știu cine va câștiga.

Mbappe are multe dintre calitățile mele: viteză, forță, simțul golului, dribling și finalizare. Este un jucător destul de complet. Marchează multe goluri și are multe dintre calitățile mele", a declarat Ronaldo, citat de Marca.

Iată ce jucători se vor regăsi în Top 10 în cursa pentru Balonul de Aur, în ordine aleatorie:

Kylian Mbappe

Harry Kane

Lamine Yamal

Lionel Messi

Rodri

Kvicha Kvaratskhelia

Michael Olise

Ousmane Dembele

Erling Haaland

Fabian Ruiz

Metodologia acordării Balonului de Aur 2026

Primul criteriu de care se ține cont la vot este reprezentat de performanțele individuale ale jucătorilor nominalizați. Al doilea criteriu este legat de trofeele câștigate de candidați alături de echipa de club. Comportamentul sportiv (fairplayul) reprezintă al treilea și ultimul criteriu.

Performanțele din perioada 3 august 2025 - 19 iulie 2026, în care este inclusă și Cupa Mondială, vor fi evaluate la ediția Balonului de Aur din 2026.

Cel mai râvnit trofeu individual din fotbal va fi acordat în urma votului dat de 100 de jurnaliști, câte unul pentru fiecare țară din top 100 FIFA.