E clar: Gigi Becali chiar se crede antrenor, un mare specialist în fotbal! Modul în care și-a permis să vorbească după Turcia – România (1-0), fără a ține cont că pe banca noastră s-a aflat, totuși, Mircea Lucescu, demonstrează că latifundiarul din Pipera e un om scăpat de sub control.

Cu un discurs de genul celor pe care le are, în mod constant, după partidele echipei sale, Becali a desființat prestația naționalei, în cadrul intervenției sale, la Fanatik. Aici, Becali a distrus toată echipa.

„Slab, praf! Toată echipa. Stai să vezi, că e un egal cât o victorie. Fotbalul nu e aşa, că o să stau să mă apăr, că poate dau un gol. Fotbal trebuie să joace ambele echipe. Dacă e mingea doar la unii, ăla nu mai e fotbal, e ţurca. Turcii, slabi şi ei! Erau prea slabi! Trebuia să-i facem praf dacă eram cât de cât. Vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam, e Lucescu, nu poţi să spui. Vezi că Man e praf, Mihăilă e praf. Schimbă-i la pauză, mă! N-am cum să câştig meciul aşa. Bagă-l pe Baiaram, ăla e fotbalist, bagă-l pe Tănase, pe Stanciu. La pauză, patru schimbări, Stanciu, Baiaram, David Miculescu, toate schimbările, la pauză. Nu vreau să zic de Ianis. Ianis oricât de slab ar fi, niciodată nu o să zic de el“, a spus Becali.