Se va juca și fotbal pe stadionul ”Arcul de Triumf”? Alin Petrache, președintele FRR, a dat răspunsul

Este bine cunoscut faptul că mai multe echipe de fotbal și-au manisfetat intenția de a juca pe stadionul care este considerat ”casa” celor porecliți ”stejarii”. Momentan, Federația Română de Rugby așteaptă să primească dreptul de folosință gratuită asupra arenei care are 8,155 de locuri.

Se va juca și fotbal pe ”Arcul de Triumf”? Petrache a dat răspunsul

„Noi primim foarte puțin solicitări, având în vedere că, momentan, nu avem niciun fel de drepturi asupra terenului, deocamdată nu știm ce se va întâmpla cu terenul. Sperăm ca, în continuare, cei care-l administrează să ni-l pună la dispoziție, așa cum am stabilit. Am cerut și cerem în continuare folosința gratuită, redobândirea folosinței gratuite pe care am avut-o de 49 de ani, pentru a ne desfășura activitățile uzuale de zi cu zi.

Acest stadion este folosit de echipa națională mare, dar să nu uităm că am organizat majoritatea meciurilor de divizie națională, de Super Ligă, în fiecare weekend organizăm foarte multe competiții la nivelul Bucureștiului, în fiecare săptămână sunt foarte multe echipe din București care vin și își desfășoară activitatea pe cele două terenuri din spate.

Acest stadion este o inimă a rugby-ului, aici s-a jucat doar rugby, majoritatea jucătorilor de echipă națională s-au format aici și sperăm să rămână în continuare acest lucru”, a spus Alin Petrache, președintele FRR, pentru www.sport.ro.

La începutul anului 2021, Petrache a avut un duel al declarațiilor cu Gigi Becali, patronul FCSB, care l-a numit, ironic, ”proprietarul” de la Arcul de Triumf. Petrache lasă de înțeles că Federația Română de Rugby este gata să ajute echipele de la alte discipline să-și desfășoare activitatea.

„Putem discuta lucrurile astea, am fost deschiși de fiecare dată, suntem cei care am ajutat de fiecare dată alte Federații să își desfășoare activitățile aici, am organizat Campionate Europene de Tir cu Arcul, Campionat European de Oină, Campionat Național de Oină, fetele de la scrimă au venit și s-au pregătit în sălile noastre de forță, împreună cu antrenori pe care i-am pus noi la dispoziție.

Am făcut lucrurile astea. Facem o grămadă de lucruri din punct de vedere umanitar, facem donări de sânge de 4-5 ori pe an, suntem deschiși la foarte multe lucruri pe care le facem împreună”, a precizat Petrache, pentru www.sport.ro.

Dotările stadionului Arcul de Triumf:

capacitatea arenei este de 8.155 locuri

intregul complex are o suprafata construita desfasurata de 21.852 mp

suprafata de teren are dimensiunile standard (lungime de 105 m si o latime de 68 m)

este prevazuta cu gazon natural ranforsat sintetic

dotat cu degivrare, drenaj, sistem de irigatie si incalzire pentru sezonul de iarna

vestiare pentru sportivi, antrenori, arbitri, delegați

zonă comentatori, zonă flash interviu, zonă pentru studio-uri de presă

42 de locuri de cazare pentru sportivi

sală de antrenament