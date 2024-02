Alin Petrache, discurs exploziv! "Ni s-a cerut chirie 25.000 de euro!" Se duce la Ciolacu: "Regele Carol a donat terenul Federației Române de Rugby"

Alin Petrache s-a dezlănțuit! Rugby-ul românesc nu mai are bani și face plângere la premierul Marcel Ciolacu

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că va merge în audienţă la premierul României, Marcel Ciolacu, după ce directorul Complexului Naţional Sportiv Arcul de Triumf, Radu Popa, a solicitat o chirie de 25.000 de euro pentru un meci al echipei naţionale a României.

Stadionul Arcul de Triumf a fost modernizat de Compania Naţională de Investiţii în 2020, ulterior fiind trecut în administrarea Ministerului Sportului.

Înainte de cedarea sa către CNI pentru demolare şi construcţie, administrarea arenei sportive era făcută de Federaţia Română de Rugby, care s-a arătat în mai multe rânduri nemulţumită de trecerea stadionului la minister.

FRR a a acuzat în mai multe rânduri Ministerul Sportului că încearcă să "naţionalizeze" Stadionul Arcul de Triumf, după ce acesta a fost construit de Compania Naţională de Investiţii.

Alin Petrache își strigă revolta: "Nu ne permitem, avem 13 meciuri internaționale pe acest stadion!"

"Mai nou, ca să jucăm pe Stadionul Arcul de Triumf ni s-a cerut o chirie de 25.000 de euro. Federaţia Română de Rugby are anul acesta 13 meciuri internaţionale programate pe acest stadion. Nu ne permitem ca aproape jumătate din bugetul primit de la ANS să-l dăm pe chirii.

Şi nu numai, pentru că organizarea unui meci implică firmă de pază, ambulanţe şi aşa mai departe. Totul ne-ar duce la 35.000 de euro. Iar 35.000 de euro înmulţit cu cele 13 meciuri ne duc la jumătate din buget. Nu ne permitem, mai ales că miniştrii care au fost ne-au promis că rugby-ul va avea parte de folosinţă gratuită a acestui stadion de câte ori va avea nevoie şi că este un stadion al rugby-ului", a spus Petrache.

Alin Petrache: "Am cerut audiență la premierul Marcel Ciolacu"

"Am vorbit cu doamna Lipă şi fac acum încă un apel şi către premierul Marcel Ciolacu pentru a reglementa situaţia şi a nu lăsa pe cineva să ia un bun public şi să-l transforme în bun personal. Vorbim de un fost condamnat penal (n.r. - managerul Radu Popa), care încă este în judecată cu Agenţia Naţională pentru Sport.

Nu ştiu cine îl ţine în braţe pe acest om. Vrem să ştim dacă e ţinut de cineva în braţe pentru că suntem obligaţi să avem asemenea oameni la conducerea complexurilor sportive naţionale care sunt instituţii publice. Am cerut audienţă la premierul Marcel Ciolacu. Săptămâna viitoare sper să merg în audienţă la premierul României împreună cu preşedinta ANS, Elisabeta Lipă", a adăugat el.

Petrache susţine că faţă de anul trecut chiria pentru stadion a crescut cu 425%. "E greu ca noi să acceptăm aşa ceva. În ultimii doi ani am plătit între 2.500 şi 4.000 de euro. Este o creştere de 425% a chiriei faţă de preţurile plătite până acum pentru acest stadion, o creştere pe care nu o înţelegem. Rugby-ul românesc nu îşi permite astfel de preţuri. Echipa naţională de rugby este a României, nu este a mea sau a federaţiei, e un bun naţional. Iar complexurile sportive naţionale au nişte preţuri foarte bine fixate.

Asemenea preţuri cum vedem acum se aplică societăţilor terţe, cluburi particulare pentru care sportul este un business. Mi-ar fi plăcut şi mie să folosesc echipa naţională ca pe un business, dar deocamdată nu putem face acest lucru. Aceste 12-13 complexuri naţionale din toată ţara sunt folosite de loturile naţionale şi olimpice. Dacă fac şi venituri proprii atunci acestea, pentru că sunt bani publici, ar trebui să le vedem unde se duc", a menţionat Alin Petrache.

8.207 locuri are stadionul Arcul de Triumf

37 milioane de euro a costat Arcul de Triumf

"Regele Carol a donat terenul Federației Române de Rugby"

Preşedintele FRF a explicat că e greu de găsit alte soluţii pentru partidele echipei naţionale atâta timp cât adversarele României şi-au făcut deja rezervări la hoteluri şi au achiziţionat bilete de avion.

"Avem peste 100 de ani de când Regele Carol a donat acest teren Federaţiei Române de Rugby şi nu mă aşteptam ca un domn (n.r. - Radu Popa, managerul Complexului Sportiv Naţional Arcul de Triumf), care a luat pe persoană fizică acest stadion, să ne dea explicaţii.

Eu aş vrea să ne explice cum a cheltuit banii de anul trecut, pentru că am văzut că e un foarte bun director. Să ne explice public, pentru că e obligat de lege. Pentru că aceşti bani vin tot din taxele şi impozitele plătite de noi toţi. Îmi e greu să spun că putem pierde nişte meciuri ale naţionalei la 'masa verde' pentru că nu găsim nişte soluţii. Noi suntem singurul sport de echipă care anul trecut am luat un bronz, pentru că am câştigat finala mică în Spania.

Îmi e greu să mă gândesc la o altă variantă de stadion. Meciurile naţionalei au fost deja anunţate aici, echipele adverse şi-au rezervat cazări, şi-au luat bilete de avion... îmi e greu să schimb ceva. Poate să fie Ghencea, dar e foarte greu. Până la urmă aici suntem la noi acasă", a mai precizat Petrache.