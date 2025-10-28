NEWS ALERT Căpitanul naționalei României și-a anunțat retragerea!

Căpitanul naționalei României și-a anunțat retragerea! Rugby
Alexandru Hațieganu
Ovidiu Cojocaru și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

Ovidiu Cojocaru
Meciul cu Canada, de pe 8 noiembrie de la București, va fi ultimul pentru căpitanul Ovidiu Cojocaru, anunță Federația Română de Rugby.

Jucătorul, care evoluează pe postul de taloner și a adunat 40 de selecții (13 eseuri marcate) în tricoul de Stejar, debutând pentru România în 2017, într-un meci test cu Brazilia, a anunțat că se va retrage de la echipa națională, urmând să se concentreze mai mult pe familie și meciurile echipei de club, CSM Știința Baia Mare. 

Ultimul meci pentru România

”Cojo” vorbește într-un amplu interviu pentru Rugby Romania despre ultimul meci, cariera de Stejar și planurile de viitor:

”Am ales să mă retrag acum de la echipa națională pentru că trebuie să privesc spre viitor, spre un viitor mai îndelungat, și cred că este un moment potrivit. 

Din perspectiva sportivă știu că urmează câteva luni intense pentru pregătirea de Cupă Mondială, iar în ce mă privește nu știu dacă voi continua cu rugby-ul până atunci. Întotdeauna am fost corect față de sport, față de rugby, și consider că este momentul să fac un pas în spate de la echipa națională pentru a da șansa unor jucători mai tineri și pentru a nu încurca planurile echipei. 

De asemenea, foarte important pe plan personal este că în ultima perioadă viața mea și a familiei mele s-a schimbat foarte mult și îmi doresc mai mult timp alături de ei, au nevoie de ajutorul meu, de prezența mea, iar cantonamentele și lipsitul de acasă timp de săptămâni întregi sunt destul de greu de gestionat acum”, a explicat Ovidiu Cojocaru.

”Când mă gândesc la timpul petrecut alături de Stejari am în minte multe amintiri frumoase și îmi este greu să descriu în cuvinte spiritul echipei, al vestiarului, momente care ne-au legat, care au creat prietenii. 

Așa, rapid, ar fi acea victorie cu Portugalia de la Lisabona din 2021, când am reușit să marcăm pe final și să întoarcem rezultatul pentru a-i învinge, 28-27. 

A fost eseul întregii echipe, chiar dacă eu l-am marcat, dar toți ne-am luptat și am crezut în victorie până în ultimul moment. A fost unul dintre cele mai frumoase meciuri ale mele ca Stejar”, a completat ”Cojo” pentru sursa citată.

