Șase jucători de golf, decedați după o ciocnire cu mașina condusă de un copil de 13 ani!

Ricky Siemens, un băiat de 13 ani aflat la volanul unei camionete, a provocat un accident mortal pe o autostradă din Andrews County, în vestul statului american Texas, soldat cu decesul a nouă persoane. Printre victime se află un antrenor și șase jucători de golf ai echipei de la University of the Southwest New Mexico, cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani.

Puștiul a pierdut controlul mașinii, după ce una dintre anvelope a explodat și a dus la coliziunea frontală cu o furgonetă în care se găseau sportivii. În accident au mai decedat șoferul minor și tatăl său, care se deplasau pentru a intra în posesia unui nou autovehicul, pe care adultul îl cumpărase anterior. Din ciocnirea violentă au scăpat doar doi studenți din echipa de golf, care se află în stare stabilă în spital.

Legea din Texas prevede ca șoferii să aibă cel puțin 15 ani pentru a intra în posesia unui carnet de conducere temporar și cel puțin 14 ani înainte ca un adolescent să înceapă să ia cursuri de șofat. Deși accidentul se află încă în ancheta Texas Department of Public Safety și se așteaptă rezultatele analizelor toxicologice ale șoferilor, e clar că Siemens a condus ilegal autovehiculul și avea o viteză peste limita legală.