Cu puțin timp înainte să devină părinți, tânăra de 26 de ani a făcut un anunț neașteptat, cu care și-a luat prin surprindere fanii.

Urmărită de peste 2,6 milioane de persoane, vedeta a postat un video pe Instagram în care a mărturisit că s-a despărțit de Eder Militao, starul de la Real Madrid.

"Am ajuns la un punct în care am descoperit că relația nu mai merge. Am hotărât să îi pun capăt și cred că este cea mai bună decizie la acest moment. Vom avea mereu o legătură, Cecilia, care va fi prioritatea din viețile noastre. Sunt bine și voi fi și mai bine", a explicat Karoline.

Înainte de a forma un cuplu cu Eder Militao, Karoline Lima a avut o relație cu Neymar, jucător la PSG.