În noaptea dintre ani, cel mai mare stadion din România se transformă din nou într-o sală de spectacole pentru evenimentul intitulat „Retrovelion Balkanika”, o seară dedicată muzicii lăutărești și de petrecere.



Cât te costă Revelionul pe Arena Națională



Cei care vor să întâmpine anul 2026 la Arena Națională trebuie să scoată din buzunar între 600 și 700 de lei pentru un bilet:



Standard (loc la masă) – 600 lei



VIP (cu rezervare) – 700 lei



Organizatorii au anunțat că prețurile vor crește după 31 octombrie, urmând ca tichetele cumpărate pe ultima sută de metri să coste cu până la 150 de lei mai mult.



Petrecerea va avea loc în zona VIP a Arenei Naționale, nu pe gazon, și va începe la ora 20:00. În prețul biletului sunt incluse mâncarea (bufet suedez cu preparate tradiționale) și băuturile soft (apă, cafea, suc, vin).



La miezul nopții, participanții vor asista la un foc de artificii dedicat trecerii în noul an.



Cine cântă la „Retrovelion Balkanika”



Atmosfera va fi întreținută de Taraful de la Vărbilău, Azur și Nicolaus Papadopoulos, iar un DJ va pune hituri din anii ’90 și 2000.



De-a lungul anului 2025, stadionul din Capită a găzduit mai multe evenimente non-fotbalistice, printre care putem reaminti Neversea Capital, Grill Fest, Asia Fest, Crosul Arenelor sau Satul Sportiv, pe lângă meciurile FCSB, Dinamo, Rapid și ale echipei naționale.

