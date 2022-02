Reghecampf iese la atac: „Pe tine nici nu te cheamă Prodan!” Care este numele agentului 

Cei doi nu s-au despărțit pe care amiabilă, iar scandalurile legate de divorț sunt la ordinea zilei. După o serie de atacuri repetate ale Anamariei la adresa lui Laurențiu Reghecampf și ale iubitei sale, antrenorul a venit cu o replică pe măsură.

Invitat în cadrul podcastului „Acasă la Măruță” pentru a-și spune varianta și povestea, Reghecampf nu s-a mai abținut și a vorbit despre întreg scandalul. Episodul integral urmează a fi publicat duminică seară, însă au apărut deja câteva fragmente din el, în care tehnicianul vorbește exclusiv despre tensiunile existente între el și agent.

Laurențiu Reghecampf a ținut să puncteze că singurul sentiment pe care îl mai are față mama celui de-al doilea băiat al său este respectul.

„În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu? Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe, în rest nimic!”, a declarat Laurențiu Reghecampf în podcastul „Acasă la Măruță”.

Laurențiu Reghecampf: „Pe tine nici nu te cheamă Prodan!”



Totodată, tehnicianul a vorbit și despre acuzațiile pe care i le-a făcut cea care încă îi este soție, punctând că el a fost cel care i-a achiziționat majoritatea cadourilor scumpe pe care le deține, din banii câștigați de la echipele arabe.

Mai mult decât atât, Reghecampf a comentat și declarațiile făcute de Anamaria Prodan, legate de fiul pe care îl au împreună și faptul că intenționează să îl numească Prodan, dezvăluind că numele de familie al agentului nici măcar nu este Prodan, ci Dumitrescu, păstrat după prima căsătorie.

„La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi, a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro.

Sunt banii lui mama… Pe bune? Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal? Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile.

Cred că am 2.000 de mailuri de la Anamaria. Am auzit-o de foarte multe ori: 'eu o să-i pun numele lui Bebe, Prodan'. Păi, pe tine nici nu te cheamă Prodan în primul rând. O cheamă Anamaria Dumitrescu, eu am luat-o Anamaria Dumitrescu. Ea a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu”, a adăugat antrenorul Universității Craiova.