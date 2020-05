In urma cu un an era numit „Al Capone de Grozesti” si ii premia pe marcatorii contra Frantei, acum se cere extradarea sa din SUA!

Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a cumparat teren pentru vila de la Gigi Becali si i-a distrus afacerile lui Adrian Porumboiu.

In martie 2019, oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc transmitea ca „suntem alaturi de echipa nationala de fotbal a Republicii Moldova, in meciul din aceasta seara cu Franta. Fiecare jucator moldovean, care va marca gol in poarta francezilor, va beneficia de un premiu consistent din partea fundafiei noastre. Incurajam sportul, incurajam performanta, incurajam reusitele! Succes, Moldova!”, scria Plahotniuc pe contul sau de pe retelele de socializare. Partida Moldova - Franta, din preliminariile Euro 2020, s-a jucat pe stadionul Zimbru din Chisinau si s-a terminat cu victoria oaspetilor, 1-4. Pentru moldoveni a marcat Vladimir Ambros (89), in timp ce pentru francezi au punctat Griezmann (24), Varane (27), Giroud (36) si Mbappe (87).

In ultimul an, afaceristul considerat cel mai puternic om din tara vecina a avut probleme atat cu autoritatile din Moldova, cat si cu cele din Rusia, SUA si UE, care l-au dat in urmarire internationala. El nu a mai fost de gasit, dupa ce s-a format o coalitie politica impotriva Partidului Democrat, pe care il conducea, si acesta a pierdut puterea. Presa din Moldova a dezvaluit ca oligarhul ar fi trecut in regiunea transnistreana, a calatorit de aici la Odesa, apoi a decolat de pe un aeroport din zona cu un avion privat, catre Turcia. Acesta ar fi beneficiat ca are dubla cetatenie, romana si moldoveneasca, dar si de faptul ca pe pasaportul romanesc avea trecut un alt nume, Vlad Ulinici, fiind lasat in mod inexplicabil de autoritatile noastre sa foloseasca numele de fata al mamei sale.

SUA au confirmat prezenta sa pe teritoriul american si au inceput procedurile de extradare, in conditiile in care Alexandru Stoianoglo, procurorul general al Republicii Moldova, l-a acuzat in mod direct ca ar fi beneficiat in mare masura de furtul miliardului de dolari din sistemul bancar national, impreuna cu politicienii Ilan Sor si Vlad Filat, dar si de alte acte de coruptie si de constituirea unui grup infractional organizat, care ar fi preluat puterea politica dincolo de Nistru. Intr-o filmare aparuta in ultimele zile in Moldova, Plahotniuc apare in timp ce ii inmaneaza o punga, in care se crede ca s-ar afla bani, chiar actualului presedinte de la Chisinau, Igor Dodon, acuzat acum de coruptie si impotriva caruia s-a creat o majoritate parlamentara care ii vrea demisia.

Presa a descoperit ca Plahotniuc, caruia i se spunea „Al Capone de Grozesti”, „Cardinalul din Umbra” sau „Papusarul”, ar fi avut o avere estimata la 3 miliarde de dolari si s-ar fi imbogatit din privatizari ale activelor nationale, afaceri cu statul sau monopolizarea unor intregi ramuri economice. El ar fi detinut in Romania mai multe proprietati, prin intermediul firmelor si fundatiilor sale. Una dintre vilele sale a fost construita pe un teren achizitionat de Gigi Becali de la MApN, afacere pentru care latifundiarul roman a facut puscarie, in zona Iancu Nicolae din Pipera. Conform Rise Project, proprietatea ar avea o valoare de 1.3 milioane de euro, iar terenul de 1.000 mp, vila si piscina ar fi fost trecute, in acte, de-a lungul anilor, pe numele fostului sef al Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, un alt personaj cunoscut ca avand legaturi stranse cu fosti agenti KGB si un offshore inregistrat in Cipru. Nu e singura legatura a lui „Plaho” cu oamenii de fotbal din Romania, pentru ca se pare ca pe numele sau ar fi fost depusa o plangere penala la DIICOT de catre Adrian Porumboiu, fostul patron al lui FC Vaslui, caruia i-ar fi preluat afaceri din agricultura si terenuri agricole si nu i-ar mai fi platit banii.

In ianuarie 2020, secretarul american de Stat Mike Pompeo i-a desemnat pe Plahotniuc, sotia sa si cei doi copii ca fiind persoane implicate in ”acte semnificative de coruptie” si au primit interdictie sa intre pe teritoriul SUA, dar nu se stie inca cum a reusit sa pacaleasca vigilenta vamesilor de peste ocean. Aceeasi decizie care fusese luata si in privinta politicianului roman Liviu Dragnea, cu doar cateva luni inainte.