Au umilit-o pe PSG, dar pot avea probleme la fel de mari ca Chelsea!

Miliardarul rus Dmitri Ribolovlev (55 ani) are o avere de aproape 7 miliarde de dolari și deține cluburile de fotbal AS Monaco (Franța) și Cercle Brugge (Belgia).

Ribolovlev nu a fost încă sancționat, dar ar putea face parte din următoare tranșă de pedepse

Oligarhul nu a fost pus deocamdată pe lista cu persoanele sancționate de statele occidentale, din cauza legăturilor lor cu Kremlinul, dar s-ar afla pe o listă suplimentară de sancțiuni, pregătită în cazul în care agresiunea Rusiei asupra Ucrainei va continua. Deși patronul lui AS Monaco a încercat să se distanțeze de imaginea de oligarh apropiat de Vladimir Putin, acesta și-a făcut averea prin metode considerate neortodoxe, la începutul primului mandat de președinte al dictatorului rus, și ar menține încă legături strânse cu guvernul federal de la Moscova. În plus, anumite tranzacții cu fotbaliști și obiecte de artă ar fi intrat pe radarul organismelor internaționale.

Bruno Le Maire, ministrul de finanțe din Franța, ar fi fost deja interpelat în privința deciziei de a nu îl pune pe Ribolovlev pe lista rușilor cu activelor blocate, iar oficialii cluburilor din Ligue 1 au contestat în repetate rânduri modul de funcționare al clubului monegasc, care nu se supune în totalitate reglementărilor fiscale din Hexagon, având sediul într-un oraș-stat considerat paradis fiscal. De asemenea, miliardarul a fost acuzat în numeroase rânduri că deține o puternică rețea de influență în Principat, cu care reușește să influențeze policieni locali, funcționari de rang înalt și angajați în justiție.

A dus-o pe Monaco din Ligue 2 în semifinala Champions League

Rybolovlev a cumpărat pachetul majoritar de 66,66% din AS Monaco, în decembrie 2011, printr-un trust deținut pe hârtie de fiica sa, Ekaterina. Clubul monegasc avea grave probleme financiare și se afla pe ultimele locuri în liga secundă franceză, iar miliardarul a achitat doar 1 euro în schimbul echipei, cu angajamentul să investeasxcă 130 de milioane de euro, în următorii patru ani. Pachetul de 33,33% a rămas în posesia Casei Grimaldi. Monaco a promovat imediat în Ligue 1 și investițiile sale în jucători valoroși, precum Radamel Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho, Ricardo Carvalho și Eric Abidal, a avut efectul scontat.

În sezonul 2016-2017, Monaco a câștigat titlul în Franța și a jucat semifinala Champions League, finală de Cupa Ligii și semifinală de Cupa Franței, cu un lot din care mai făceau parte Kylian Mbappe, Bernardo Silva, Fabinho, Thomas Lemar sau Tiemoue Bakayoko. În acest sezon, ASM se află pe locul șapte în Ligue 1, a fost eliminată după lovituri de departaje de Nantes în semifinalele Cupei Franței și a ajuns până în optimile de finală ale Europa League. În ultima etapă de campionat, "alb-roșii" au zdrobit pe PSG, 3-0.

A cumpărat pe Cercle Brugge și a făcut ofertă pentru AC Milan

În iulie 2018, rusul a făcut o ofertă de cumpărare a clubului AC Milan, după ce afaceristul chinez Li Yonghong a început să aibă probleme financiare, dar clubul milanez a fost cumpărat, în cele din urmă, de fondul de investiții american Elliott Management Corporation. Cu câteva luni înainte, Ribolovlev achiziționase pe Cercle Brugge. "Groen en Zwart" au avut un sezon bun în Belgian Pro League, unde ocupă locul al zecelea, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, fiind la doar două puncte distanță de play-off-ul pentru calificarea în Europa League.

Are o avere impresionantă și deține și cetățenia cipriotă

Ribolovlev se află pe lista celor mai bogate 400 de persoane din lume, iar grosul averii l-a făcut cu producătorul de îngrământ Uralkali, cumpărat în 1995 și vândut în 2010, pentru 6.5 miliarde de dolari, către alți oligarhi, dar ajuns la Dmitri Mazepin, tatăl pilotului de Formula 1, Nikita Mazepin, care a fost exclus recent din cadrul echipei Haas F1 Team.

Miliardarul are proprietăți imobiliare în SUA, Grecia, Monaco, Franța și Elveția și deține o impresionantă colecție de artă, a cărei valoare este estimată la 2 miliarde de dolari, având în proprietate, în trecut, pictura Salvator Mundi a lui Leonardo da Vinci, care a fost vândută, în noiembrie 2017, pentru 450 milioane de dolari și este considerată cea mai scumpă lucrare de artă din istorie. Acesta deține și cetățenia cipriotă, după investiții în Bank of Cyprus, și mai are câteva ambarcațiune în valoare de jumătate de miliard de dolari și mai multe avioane de lux.

În SUA, el ar deține o fabrică de baterii în Carolina de Nord, un penthouse în valoare de 88 de milioane de dolari în cartierul Central Park West din New York, dar și o proprietate de 95 de milioane de dolari în Palm Beach, cumpărată de la Donald Trump, fostul președinte american.

Ribolovlev a fost implicat în numeroase scandaluri

De-a lungul vremii, el s-a aflat în centrul mai multor scandaluri. În 2006, o mină deținută de Uralkali în apropierea orașului Berezniki s-a prăbușit și a dus la strămutarea a 12.000 de locuitori, iar firma a fost absolvită de vină, în primă fază, după o anchetă superficială a Rostekhnadzor. În 2012, mai multe ONG-uri din Rusia au inclus firma Uralkali pe lista celor mai mari poluatori din țară, deversările ilegale ale companiei sale transformând râul Kama, cel mai mare afluent al fluviului Volga, într-unul dintre cele mai poluate cursuri de apă din lume.

În martie 2016, presa franceză a descoperit că făcuse lobby cu succes pe lângă Prințul Albert II de Monaco pentru eliberarea din arestul poliției monegasce a lui Georgi Begeamov, fostul proprietar al băncii Vneșprombank, căutat de autoritățile din Rusia pentru bancrută frauduloasă și delapidare. În aprilie 2016, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) a dezvăluit acte în cadrul scandalului Panama Papers, din care rezulta că Ribolovlev ascunsese opere de artă valoroase de avocații soției sale, cu care se afla în proces de divorț.

În decembrie 2016, în cadrul scandalului Football Leaks, jurnaliștii de investigație au descoperit că patronul lui Monaco și impresarul Jorge Mendes puseseră la cale un sistem ilegal și complex de deținere de jucători de către third-party ownerships (TPO), interzisă de regulamentele UEFA, dar nu a suferit sancțiuni din această cauză.