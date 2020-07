Drama unei campioane! S-a sinucis dupa ani de abuzuri ignorate de toti! Ultimul mesaj lasat de sportiva

Choi Suk-hyeon (22 ani), medaliata cu bronz la proba de triatlon la Campionatele Asiatice de Juniori din 2015 a luat o decizie drastica si si-a pus capat zilelor.

Tanara sportiva din Coreea de Sud s-a sinucis in cantonamentul din orasul Busan. Motivul deciziei sale este abuzul la care a fost supusa de-a lungul anilor, fizice si verbale din partea antrenorilor sai.

Choi Suk-hyeon a facut plangeri, insa au fost respinse de autoritati. Una dintre ele a fost facuta si catre Comitetul Olimpic din Coreea de Sud, insa tanara de 22 de ani a fost ignorata.

Dupa moartea fetei, au aparut inregistrari audio care confirma torturii la care a fost supusa. Choi Suk-hyeon tinea un jurnal in care scria ca "plange zilnic" si ar prefera sa moara decat sa fie "batuta ca un caine".

In ultimul sau mesaj, fata si-a rugat mama sa faca publice chinurile la care a fost supusa: "Am fost batuta atat de violent...plang in fiecare zi".

Presa din Coreea de Sud a dezvaluit un episod in care fata a fost obligata sa manance paine in valoare de 150 de euro, pedeapsa pentru ca nu si-a controlat kilogramele.