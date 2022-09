Reacția lui Iker Casillas, după ce presa din Spania a scris că are o relație cu Shakira

Casillas a negat vehement informațiile apărute în presă, postând pe Instagram mai multe capturi cu știrile apărute în Spania despre presupusa relație cu Shakira și adaugând o expresie jignitoare în limba spaniolă prin care își manifestă indignarea, transmite RMC Sport.

Fostul mare portar spaniol a divorțat recent de jurnalista Sara Carbonero, în timp ce Shakira s-a despărțit și ea de fotbalistul Barcelonei, Gerard Pique, fost coleg al lui Iker Casillas la naționala Spaniei.

"Faptul că Iker Casillas a început recent să o urmărească pe Shakira pe Instagram a alimentat speculațiile despre o presupusă relația, dar fostul portar a negat vehement zvonurile apărute, conform cărora ar fi cu Shakira.

Fostul portar a postat pe Instagram mai multe imagini cu articolele din presă în care se scrie despre noua sa relație și a încheiat cu un emoticon care arată că nu știe de unde apar aceste informații", scrie și Daily Mail.

