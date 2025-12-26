VIDEO EXCLUSIV Florentin Petre i-a făcut o promisiune lui Zeljko Kopic: "Da, merg cu el! Ce vrei să zic mai mult?"

Colaborarea dintre Florentin Petre și Zeljko Kopic se dovedește a fi una excelentă la Dinamo, iar între cei doi s-a creat o legătură specială.

Florentin PetreZeljko KopicDinamo
După ce a mai fost antrenor secund la Dinamo sau principal la echipa secundă în urmă cu un deceniu, Florentin Petre a revenit la echipa sa de suflet în vara lui 2024, când a fost cooptat în staff-ul lui Zeljko Kopic.

Florentin Petre: "Mi-am dat seama de prima dată că mă voi înțelege atât de bine cu Kopic"

Cu Petre și Kopic la cârmă, Dinamo a redevenit una dintre echipele puternice ale României. În sezonul trecut a jucat în play-off, iar în acest an se dorește un pas înainte - calificarea într-o cupă europeană.

Fost jucător emblematic al lui Dinamo, Florentin Petre spune că și-a dat seama ce fel de persoană este Zeljko Kopic de la prima discuție pe care a purtat-o cu fostul tehnician de la Hajduk Split și Dinamo Zagreb.

"Da, mă așteptam să mă înțeleg atât de bine. Mi-am dat seama de prima dată când am vorbit cu el la telefon. Atunci când vorbesc cu un om, îl simt. Când simți că un om este bun, că gândește cum gândești tu, că are aceleași obiective ca și tine, nu ai cum să nu te înțelegi. 

Trebuie să fii talentat pentru a ajunge la sufletul lui Kopa (n.r - Zeljko Kopic). Trebuie să te simtă. Kopa nu lucrează cu oricine, dar el a simțit că suntem pe aceeași undă și ne dorim aceleași obiective. E normal să ne înțelegem", a spus Florentin Petre, într-un interviu pentru PRO TV.

Florentin Petre: "Mi se pare normal să mergem mai departe împreună"

Întrebat dacă va rămâne în staff-ul lui Zeljko Kopic și la următoarea echipă pe care o va prelua croatul, Florentin Petre a răspuns imediat: "Da! Nu e vorba de vreo înțelegere, ci de unitatea de grup. Da, normal că o să se întâmple lucrul ăsta. Ce vrei să spun mai mult? Când pleci la un drum cu niște oameni pe care te poți baza, iar îmbinarea este perfectă, nu aș avea de ce să spun nu. Mi se pare normal să mergem mai departe împreună".

Florentin Petre nu se gândește la plecare: "Vrem trofee și cupe europene"

Chiar și așa, "Piticul" nu crede că Zeljko Kopic se va despărți curând de Dinamo. În urmă cu un an, croatul și-a prelungit contractul până în vara lui 2028.

"Kopa doar ce a semnat. Mai are doi ani și jumătate contract. Mai avem foarte multe lucruri de făcut aici. Sunt multe lucruri de pus la punct. Este un plan pe care l-am făcut împreună cu conducerea administrativă. 

Vrem să avem un grup foarte unit de jucători, care să ne aducă acolo unde ne dorim - să câștigăm trofee și să ajungem la un nivel în care să putem juca în cupele europene. Noi am fost obișnuiți și crescuți cu mentalitatea asta de învingători", a mai spus Florentin Petre.

