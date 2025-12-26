După ce a mai fost antrenor secund la Dinamo sau principal la echipa secundă în urmă cu un deceniu, Florentin Petre a revenit la echipa sa de suflet în vara lui 2024, când a fost cooptat în staff-ul lui Zeljko Kopic.



Florentin Petre: "Mi-am dat seama de prima dată că mă voi înțelege atât de bine cu Kopic"

Cu Petre și Kopic la cârmă, Dinamo a redevenit una dintre echipele puternice ale României. În sezonul trecut a jucat în play-off, iar în acest an se dorește un pas înainte - calificarea într-o cupă europeană.



Fost jucător emblematic al lui Dinamo, Florentin Petre spune că și-a dat seama ce fel de persoană este Zeljko Kopic de la prima discuție pe care a purtat-o cu fostul tehnician de la Hajduk Split și Dinamo Zagreb.



"Da, mă așteptam să mă înțeleg atât de bine. Mi-am dat seama de prima dată când am vorbit cu el la telefon. Atunci când vorbesc cu un om, îl simt. Când simți că un om este bun, că gândește cum gândești tu, că are aceleași obiective ca și tine, nu ai cum să nu te înțelegi.



Trebuie să fii talentat pentru a ajunge la sufletul lui Kopa (n.r - Zeljko Kopic). Trebuie să te simtă. Kopa nu lucrează cu oricine, dar el a simțit că suntem pe aceeași undă și ne dorim aceleași obiective. E normal să ne înțelegem", a spus Florentin Petre, într-un interviu pentru PRO TV.

