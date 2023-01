Răzbunarea lui Gerard Pique după ce Shakira i-a făcut praf pe el și pe iubita sa în ultima piesă! Ce a făcut în direct fostul fotbalist 

Cântăreața columbiană a anunțat oficial despărțirea de tatăl copiilor săi la începutul verii trecute, la o scurtă perioadă de timp după ce au apărut zvonurile infidelității lui Pique. Shakira a lansat de atunci piese în care îl „înțepa” pe fotbalistul retras în toamnă, însă ultima lansare a fost un atac direct atât la Gerard Pique, cât și la iubita acestuia, Clara Chia.

Deși de la anunțul despărțirii și până în prezent fostul jucător a păstrat tăcerea, Gerard Pique s-a întors cu o replică pe măsură pentru fosta sa parteneră. Retras din fotbal, Pique și-a înființat Kings League cu mai multe nume importante atât din fotbal, cât și cu alte personalități din mediul online.

Gerard Pique i-a răspuns Shakirei după piesa lansată

În cadrul unei emisii live în care dezvăluia noi detalii despre Kings League, emisie la care au participat și Sergio Aguero, Iker Casillas, înscriși și ei în liga lui Pique, dar și Ibai Llanos, un cunoscut stream-er din Spania, fostul jucător al Barcelonei i-a dat replica Shakirei.

Aflat în direct, Gerard Pique și-a ridicat mâna către camere, evidențiind că poartă un ceas Casio și anunțând că firma este noul sponsor al ligii sale, punctând și că „ceasurile astea sunt pentru toată viața”.

Pique a răspuns unui vers în care cântăreața columbiană o numise Casio pe actuala parteneră a fostului jucător, în timp ce despre ea spusese că este un Rolex. 'Înțepăturile' nu s-au oprit aici, iar când a vorbit despre un jucător joker pe care Sergio Aguero îl are „în mânecă” pentru Kings League, Pique a anunțat că respectivul jucător va fi prezentat într-un Twingo.

În piesa sa, Shakira s-a asemănat cu un Ferrari, punctând că „a fost lăsată” pentru un Twingo.

„Ideea e ca jucătorul numărul 12 al lui Aguero să meargă într-un Twingo la meci cu președintele Ligii. Am încheiat un acord cu Twingo pentru a ajunge duminică cu jucătorul”, a spus Pique.

???????? PIQUÉ ANUNCIANDO QUE CASIO es PATROCINADOR de la KINGS LEAGUE JAJAJJAAJAJJA ???? Solo falta que les sponsorice Twingo. Brutal. pic.twitter.com/0qB2fuzOos — David Adán (@davidadaan) January 13, 2023

Versurile cu care Shakira i-a făcut praf pe Pique și Clara Chia

„Scuze, am luat deja alt avion, aici nu mă mai notrc nu vreau altă dezamăgire. Ce te tot dai campion și când am avut nevoie de tine ai oferit cea mai rea versiune. Scuze, baby, ar fi trebuit de ceva timp să pun capăt. O lupoaică precum sunt eu nu e pentru începători. Eram prea mare pentru tine și de aia ești cu una ca tine. Asta e ca să te sperii. Mestecă și înghite, înghite și mestecă.

Nu mă mai întorc la tine, nici dacă îmi plângi nici dacă mă implori. Am înțeles că nu e vina mea că te critică. Eu doar fac muzică, scuze că te stropesc (n.r. cuvânt în engleză salpique) M-ai lăsat vecină cu soacra, cu presa la poartă și cu datorii la Hacienda. Credeai că m-ai rănit și m-ai făcut mai dură. Femeile nu mai plâng, femeile facturează. Are nume de persoană bună! Clar(a) nu e așa cum sună! Are nume de persoană bună. Clar(a) e identică precum ești tu, pentru tipi ca tine! De la dragoste la ură e un singur pas, pe aici să nu te mai întorci, ascultă-mă.

Zero ranchiună, bebe, îți doresc să îți meargă bine cu presupusa mea înlocuitoare. Nu știu nici ce ți s-a întâmplat, ești atât de ciudat că nu te mai recunosc. Eu valorez cât două de 22. Ai schimbat un Ferrari pe un Twingo. Ai schimbat un Rolex pe un Casio. Mergi accelerat, dar încet. Ah, multă sală, însă lucrează și creierul puțin. Fotografii pe unde mă uit, aici mă simt ostatică. Din partea mea, totul bine, te eliberez mâine și dacă vrei adu-o pe ea”, cântă Shakira în ultima piesă.