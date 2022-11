Această etapă, ultima din campionat, s-a desfășurat în perioada 7-9 octombrie pe circuitul AMC Kart București, unde pilorul Cristian Velciu a urcat tot pe primul loc de pe podium.

Pe lângă titlul de Campion Național 2022 la clasa Mini ROTAX, pilotul a câștigat și Cupa României. Fără doar și poate talentul, dorința și tenacitatea sa de a câștiga l-au propulsat pe Cristian Velciu spre titlul de campion.

Ce spune antrenorul lui Cristian Velciu

”Este 10% inspirație și 90% transpirație, ceea ce însemnă foarte multe antrenamente atât fizice cât și pe pistă. Ambele trofee obținute în 2022 au fost un cumul de efort din partea pilotului, ajutat de echipă, familie și sponsori”, declară Dragoș Gulie, antrenor.

Cristian Velciu a depus un efort uriaș și consum nervos deopotrivă pentru aceste titluri. Pentru că la una dintre cele șase curse ale anului nu a putut participa, Cristian fost obligat ca la fiecare cursă din celelalte cinci să adune puncte prețioase pentru a recupera diferența și a ajunge campion. Toate acestea au fost posibile datorită calităților și experienței sale de pilot.

Pilotul nu a neglijat deloc școala, este elev în clasa a șasea la Deutsche Schule Bukarest și este pasionat de matematică.

Cristian are un program special de dietă și sport, consumă legume și proteine, iar deserturile sunt exclusiv fructe asigurate de sponsorul său principal. În planul său de pregătire sportivă, Cristian beneficiază de susținere psihologică pentru a-i întări încrederea de sine și pentru a putea depăși momentele grele din acest sport.

Pentru orice copil este bine să mănânce fructe și legume, deoarece sunt bogate în vitamine, minerale și fibre. Copiii ar trebui să fie încurajați de mici să le mănânce, într-o cantitate cât mai mare. În plus, față de cele menționate mai sus, fructele și legumele au și alte beneficii: asigură creșterea și dezvoltarea sănătoasă, consolidează sistemul imunitar și îi ajută să lupte împotriva afecțiunilor de orice fel.

Pilotul Cristian Velciu este imaginea producătorului Domeniile Ostrov, având sloganul ”Fructe pentru Campioni!”. Cristian are deja mii de kilometri parcurși pe pistele din România și cele din Italia.

Categoric, la acest nivel, cei care îi sunt cel mai aproape sunt părinții și echipa. Chiar dacă pare un sport individual, kartingul este de fapt un sport de echipă.

Kartul și motorul pe care orice pilot concurează este aproape la fel de important precum calitatea pilotului.

Cristian Velciu a arătat că știe să comunice perfect cu echipa și are cunoștințele necesare pentru a spune exact cum trebuie să-i i se configureze monopostul în funcție de tipul pistei și de condițiile de aderență ale acesteia.

Categoric, kartingul este un sport care disciplinează foarte mult copilul și de la vârste foarte fragede pentru că orice greșeală te poate taxa cu zecimi de secundă. Acestea, cumulate, te pot ajuta să câștigi sau nu o cursă și de ce nu, chiar un campionat.

Cristian Velciu trece la clasă superioară: Junior

În următorul an competițional, Cristian trece la noua clasă: Junior. Aici kartul este de două ori mai puternic. ”Sunt bucuros că am câștigat, dar și că am început antrenamentele cu noul kart, mai puternic și că voi participa pe 29 octombrie la prima mea cursă la categoria Junior” spune Cristian Velciu.

”Încercăm să fim în pluton fruntaș și să câștigăm cursele. Totodată, vom participa și în campionatul italian de karting, care este unul extrem de exclusivist și poate cel mai bun din lume”, declară antrenorul lui Cristian Velciu.

Cristian Velciu a început kartingul la vârsta de 8 ani, iar acum este unul dintre cei mai buni piloți de karturi ai României. La numai 12 ani a câștigat zeci de premii, medalii și trofee.

Campionatul câștigat anul acesta nu este singurul său premiu, amintim că pilotul de karturi, Cristian Velciu la doar 9 ani a devenit campion național câștigând locul 1 la Campionatul Național de Karting și în 2019 la clasa Pufo, avându-l ca antrenor pe Jacques Iancu.

Cristian Velciu, în viața din afara pistei, este un iubitor de animale, îi place și îl deconectează desenul și pictura, dar este și un pasionat de schi, sport pe care îl practică cu rezultate de asemenea foarte bune.

Despre karting în România

Mulți dintre tinerii practicanți s-au afirmat în kartingul din țara noastră, o parte dintre aceștia dedicându-se ulterior automobilismului. În ultimii ani, mulți kartiști au atras atenția atât pe plan intern, cât și pe plan internațional.

Kartingul este un sport pentru băieți sau fete, începând cu vârsta de 5 ani. Există 9 categorii de vârstă, de la 4-5 ani, până la peste 16 ani. Kartingul este un sport care necesită timp și bani, întreținerea și costurile kartului fiind destul de mari.

Pentru întreținerea abilităților de pilot, un copil de 10 ani trebuie să vină de 2-3 ori pe săptămână la antrenament. În plus, cursurile de karting nu te învață doar cum să conduci corect pe pistă, ci și mecanică, ce traiectorie (trase) trebuie să iei pe viraje, pentru o anumită viteză, dar și multe altele.