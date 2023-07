E numărul 1 în lume la clasa lui în karting dar e fan Ronaldo. În România a câștigat deja 9 curse din 9, ultima în weekendul recent încheiat la Prejmer.

Bogdan Cosma Cristofor are 12 ani și e campion național la karting deși la început excelase la sporturile de contact.

Cel mai prolific sportiv din motorsportul românesc din 2023 e un băiat din București, pilot de karting. Bogdan Cosma Cristofor s-a impus recent în cea mai puternică serie internațională de karting, WSK Open Series.

Forma de excepție a fost confirmată și în intern, el reușind în acest weekend să cucerească a 9-a cursă din același număr la care a participat.

Fie că fac parte din Campionatul intern, fie din seria privată Karting Masters, cum a fost cea din weekend de la Prejmer.

Mai întâi karate, apoi fotbal la Juventus, în cele din urmă karting

Mânat încă de mic de pasiunea fratelui mai mare, David, Bogdan avea să intre în lumea kartingului după două experiențe ce nu aveau să prefigureze rezultatul ulterior în motorsport.

Mingea de fotbal avea să fie atracție înainte de volan. Astfel, sportivul care astăzi domină clasa lui la karting în competițiile internaționale se legitima la Juventus. Nu, Torino ci filiala București.

Asta, după o experiență prin sporturile de contact, karate kyokushin unde avea să bifeze chiar și un titlu național.

Bogdan Cosma Cristofor: “Când eram mic, am descoperit două pasiuni”

“Când eram mic, am descoperit două pasiuni care au marcat profund viața mea: karate Kyoukushin și fotbalul. Aceste două activități mi-au oferit oportunități de a învăța, a crește și a mă dezvolta într-un mod unic și valoros.

Antrenorii mei mi-au transmis importanța concentrării și a respectului pentru adversari, precum și importanța auto-disciplinei. În fiecare zi de antrenament, am învățat că succesul vine doar prin efort constant și perseverență.

Ambele sporturi m-au învățat să fiu curajos, să-mi depășesc limitele și să-mi controlez emoțiile”, explică tânărul pilot cele două sporturi la care a renunțat pentru o carieră în karting

Joaca de-a strategia în motosport

Elev la International School din București, pilotul Team Driver / Gulstar admite că practicarea kartingului și rezultatele lui i-au adus și beneficii pe lângă notorietatea în sine la o vârstă fragedă.

“Încă de când am urcat pentru prima dată într-un kart, mi-am dat seama că este ceva cu totul special. Adrenalina pe care o simți în timp ce conduci la viteze înalte, îmbinată cu abilitatea de a lua decizii rapide și precise, mi-au stârnit pasiunea pentru acest sport motorizat.

De la primele tururi pe pistă, am simțit că mă regăsesc în karting și că vreau să merg mai departe pe acest drum. Am început să particip la competiții și am învățat că kartingul nu este doar despre viteză, ci și despre tehnică, strategie și spiritul de învingător.

În fiecare cursă, fie că am obținut o victorie sau am întâlnit provocări, am învățat lecții valoroase despre perseverență și determinare”, completează Bogdan.

De la volan în lumea digitală

Puștiul ce ne reprezintă cu succes în motorsportul internațional are însă o nouă pasiune ce i-a uimit până și pe prietenii lui: designul virtual.

Băiatul își prezintă singur noua “descoperire” ce-i ocupă timpul separat de lumea de pe circuit.

“Pasiunea mea pentru IT, în special pentru arte și design virtual, mi-a deschis uși către o lume digitală fascinantă. Încă de la prima mea creație grafică, am fost captivat de posibilitățile nesfârșite pe care le oferă acest domeniu.

Am început să învăț despre proiectare, animație și editare, explorând diverse tehnici și softuri. Fie că am creat ilustrații, animații sau design-uri 3D, am simțit că pot exprima ideile și emoțiile mele într-un mod unic și captivant”, mai spune puștiul, care a reușit un mix interesant dintre cele două activități.

Face grafică și materiale de promovare pentru piloții de karting

“Cu timpul, am descoperit că pasiunea mea pentru karting și cea pentru IT și arte și design virtual pot interacționa armonios.

Am început să creez grafică și materiale de promovare pentru evenimentele de karting la care particip și pentru piloții care participă la aceste competiții aducând elemente din lumea virtuală în lumea motorizată.

Această combinație a adăugat un plus de originalitate și profesionalism în activitățile mele de karting, iar acest lucru m-a făcut să mă simt împlinit și să îmi dezvolt abilități noi”, încheie Bogdan.