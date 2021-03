Pretul e de neconceput! S-a vandut cea mai scumpa opera digitala din istorie! Cat a putut sa coste

O opera digitala a fost vanduta joi in schimbul unei sume halucinante.

Artistul american Beeple si-a vandut opera intitulata "Everydays: the First 5.000 Days" pentru 69,3 milioane de dolari. Aceasta este o suma record pe piata digitala, care semnaleaza faptul ca acest tip de arta capata tot mai multa amploare.

Lucrarea americanului se constituie dintr-un ansamblu de desene si animatii realizate timp de 5.000 de zile consecutive.

In urma vanzarii acestei opere digitale, Beeple a ajuns in top 3 cei mai scumpi artisti ale caror lucrari au fost vandute in timpul vietii.

Artistul american a mai avut in acest an inca o lucrare pentru care a incasat o suma importanta de bani dupa revanzare. Este vorba despre "Crossroads", care a fost revanduta pentru 6,6 milioane de dolari, Beeple incasand 10%.