Se cere demisia conducerii Federației Turce de Fotbal! Cum s-a ajuns la situația alarmantă

Motivul acestei cereri este reprezentat de incidentele violente care au avut loc după un meci de campionat cu Trabzonspor, în care trei jucători ai Fenerbahce au fost implicați și au fost convocați să dea explicații la Comisia de disciplină a TFF.

Trabzonspor consideră că decizia TFF de a convoca doar trei jucători în acest context este imorală, acuzând TFF că a ignorat agresiunea împotriva suporterilor lor și că a incurajat violența pe teren. Clubul Trabzonspor cere demisia imediată a conducerii TFF pentru a recâștiga respectul în fotbalul turc și pentru a restaura un mediu competitiv corect și onest.

”TFF a ignorat 'atacul' comis de doi fotbalişti ai lui Fenerbahce, Osayi Samuel şi Jayden Oosterwolde, asupra suporterilor noştri în fața a milioane de oameni, de parcă nu s-ar fi întâmplat niciodată. Trimițând jucătorii în cauză la Comisia de disciplină pentru infracțiunea de 'participare la bătaie', mai degrabă decât pentru această acțiune, ea s-a asigurat că vor primi mai puține sancțiuni.

”Comițând un alt act ilegal, TFF a decis că nu este necesar să-i trimită pe Mert Muldur şi Michy Batshuayi, care i-au lovit cu piciorul pe suporterii noştri, şi a legitimat şi chiar încurajat un jucător profesionist să recurgă la violență pe teren în Turcia”, se arată în comunicat.

”Fotbalul turc trebuie să-şi recâştige urgent respectul pe care îl merită, să regăsească un mediu competitiv corect şi onest şi să-şi recapete reputația pierdută în lume. Clubul nostru nu este dispus să mențină această structură laşă, slabă şi părtinitoare care, prin deciziile sale, duce viitorul fotbalului turc până la un punct în care nu există întoarcere. Cerem ca această structură, care nu recunoaşte legile şi regulile, în special Mehmet Buyukekşi (preşedintele Federației - n. r.), să demisioneze imediat”, a adăugat clubul.

Trabzonspor fans stormed the pitch to attack Fenerbahce players who were celebrating their 3-2 comeback away win.

Fenerbahce players had to defend themselves and were chased off the pitch.

