Mai devreme în această lună, TFF a suspendat 149 de arbitri şi arbitri asistenţi după ce o anchetă a relevat că oficialii care activau în ligile profesioniste din ţară pariau pe meciurile de fotbal.

Ancheta s-a extins luni cu arestarea a opt persoane, printre care şi preşedintele unui club de primă ligă, şi suspendarea a 1.024 de jucători din toate ligile, în timp ce ancheta continuă. Meciurile din ligile de liga a doua şi a treia au fost, de asemenea, suspendate pentru două săptămâni.

Într-un comunicat, Comisia de Disciplină a TFF a anunţat suspendările care vizează 25 de jucători din prima ligă şi 77 de jucători din liga a doua.

PFDK a impus suspendări de 45 de zile şi nouă luni pentru Elmali şi respectiv Baltaci. Suspendările au variat între 45 de zile şi 12 luni pentru unii jucători.

TFF President Ibrahim Haciosmanoglu has described the situation as a "moral crisis in Turkish football".

Propria sa anchetă a arătat că 371 din 571 de arbitri activi în ligile profesionale din Turcia aveau conturi de pariuri, iar 152 dintre ei pariau activ.

Un arbitru a pariat de 18.227 de ori, iar 42 de arbitri au pariat pe mai mult de 1.000 de meciuri de fotbal fiecare. Alţii au pariat doar o singură dată.

news.ro

