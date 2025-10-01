Acesta s-a prezentat la medicină legală și a obținut un certificat care atestă agresiunea suferită marți, 30 septembrie.



Imaginile trimise de Ivanov arată o figură tumefiată, iar documentul medico-legal confirmă leziunile. Acestea au fost provocate "prin lovire cu un corp contondent dur, urmată de cădere" și necesită 5-7 zile de îngrijiri medicale, conform expertizei. Bărbatul prezintă echimoze la ochiul stâng, piramida nazală și buza umflate, o julitură la genunchi și acuză dureri la cap și la coapsa stângă.



Motivul conflictului cu Becali: "Mă reneagă!"



Episodul violent vine la scurt timp după ce Ivanov a fost amendat și dus la Spitalul de Psihiatrie "Dr. Constantin Obregia" din Capitală, după ce a scris cu vopsea mesaje pentru Gigi Becali, Simona Halep și Ilie Bolojan în mai multe zone din oraș. El a explicat gestul său la adresa finanțatorului FCSB.



"Am făcut-o, pentru că Becali mă reneagă, a spus despre mine că sunt un om al străzii, că vin să cerșesc la el la palat. Sunt supărat pe Gigi Becali!", a transmis Ivanov, potrivit Fanatik. Fostul membru al PNG susține că îl cunoaște pe latifundiar din 2007, de pe vremea când era membru în Partidul Noua Generație.



Înainte de incidentul de la Oradea, Gigi Becali comentase deja situația, arătând milă față de bărbat. Patronul FCSB a povestit că Ivanov a mai venit la Palat și a refuzat să cheme poliția, pentru a nu-i face rău.



"Aici e vorba de un om care are și o boală, dar e și o boală duhovnicească, sufletească. E drăceală. El are drac. Dracul îl trimite. I-am zis lui Luțu: «Dacă mai chemi încă o dată, îl ia și îl duce la spitalul de nebuni. Păi ce facem, ducem omul la spitalul de nebuni? Lasă-l, el vopsește, noi văruim». O las așa că îmi e milă de el", a zis Becali, potrivit Fanatik.

