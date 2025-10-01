După 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, meci în urma căruia FCSB și-a asigurat o remunerație de 450.000 de euro din partea UEFA, Gigi Becali așteaptă încă trei puncte în grupa XXL din Europa League, ceea ce ar face formația roș-albastră favorită pentru o clasare măcar în primele 24.

Gigi Becali refuză să acorde prime de meci la FCSB - Young Boys



Cu toate acestea, Gigi Becali își menține principiul de a nu mai acorda prime de meci jucătorilor. "Prime pentru jucători? Da. Prima la dreapta, prima la stânga!", a spus ironic patronul campioanei, pentru PRO TV, în momentul în care a fost întrebat dacă vrea să îi motive suplimentar pe elevii lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.



Jucătorii celor de la FCSB rămân astfel cu primele stipulate în contracte pentru calificarea în grupele Europa League. "Unii au prime de 200.000 de euro pentru Europa League și 30.000 pentru Conference League", spunea Gigi Becali, înainte ca formația roș-albastră să câștige play-off-ul din Europa League împotriva lui Aberdeen.



În sezonul trecut, Becali a făcut o excepție după ce FCSB a eliminat PAOK Salonic în play-off-ul pentru optimile Europa League. Omul de afaceri anunța atunci că fiecare jucător va încasa o primă suplimentară de 13.000 de euro.

