Prime pentru jucătorii lui FCSB? Răspunsul lui Gigi Becali înaintea meciului cu Young Boys

Prime pentru jucătorii lui FCSB? Răspunsul lui Gigi Becali &icirc;naintea meciului cu Young Boys Europa League
FCSB se pregătește de meciul cu Young Boys Berna din faza principală UEFA Champions League. Duelul de pe Arena Națională este programat joi, de la ora 19:45, în runda a doua.

FCSBGigi BecaliYoung Boys
După 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, meci în urma căruia FCSB și-a asigurat o remunerație de 450.000 de euro din partea UEFA, Gigi Becali așteaptă încă trei puncte în grupa XXL din Europa League, ceea ce ar face formația roș-albastră favorită pentru o clasare măcar în primele 24.

Gigi Becali refuză să acorde prime de meci la FCSB - Young Boys

Cu toate acestea, Gigi Becali își menține principiul de a nu mai acorda prime de meci jucătorilor. "Prime pentru jucători? Da. Prima la dreapta, prima la stânga!", a spus ironic patronul campioanei, pentru PRO TV, în momentul în care a fost întrebat dacă vrea să îi motive suplimentar pe elevii lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Jucătorii celor de la FCSB rămân astfel cu primele stipulate în contracte pentru calificarea în grupele Europa League. "Unii au prime de 200.000 de euro pentru Europa League și 30.000 pentru Conference League", spunea Gigi Becali, înainte ca formația roș-albastră să câștige play-off-ul din Europa League împotriva lui Aberdeen.

În sezonul trecut, Becali a făcut o excepție după ce FCSB a eliminat PAOK Salonic în play-off-ul pentru optimile Europa League. Omul de afaceri anunța atunci că fiecare jucător va încasa o primă suplimentară de 13.000 de euro.

Banii încasați de FCSB în acest sezon european

FCSB avea deja asigurată suma de 4.310.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League. După 1-0 cu Go Ahead Eagles, campioana României a mai adăugat în conturi 450.000 de euro, suma oferită de UEFA pentru o victorie în acest moment al competiției.

Pe lângă sumele acontate de FCSB din calificări și bonusuri pentru victorii/remize, se vor mai adăuga banii din bilete și market pool.

